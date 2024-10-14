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Emrah'ın dünya turu şartları

Güncelleme Tarihi:

#Emrah#Londra#İngiltere
Emrahın dünya turu şartları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 08:44

Dünya turnesine hazırlanan Emrah’ın otel ve kulis istekleri ortaya çıktı. Özel uçağı şart koşan şarkıcı, konaklayacağı otel odaları için de renksiz halıdan müzik sistemine bir dizi istekte bulundu.

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İLK KONSER LONDRA’DA

Emrah dünya turnesine çıkıyor. Şarkıcı, 19 Ekim’de İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayacak turne kapsamında 20 Ekim’de Belçika’da, 25 Ekim’de Almanya-Frankfurt’ta, 26 Ekim’de İsveç-Stockholm’de, 2 Kasım’da Hollanda-Amsterdam’da sahneye çıkacak.

12 Aralık’ta Dubai’de müzikseverlerle buluşacak olan Emrah, 7 Şubat’ta ABD-Los Angeles’ta, 8 Şubat’ta Houston’da, 14-15 Şubat’ta Kanada-Toronto’da ve 21-22 Şubat’ta da Vancouver’da konser verecek. Turne, şubatta gerçekleşecek Azerbaycan ve İran konserleriyle tamamlanacak.

Emrahın dünya turu şartları

ÖN KOŞUL ÖZEL UÇAK

Emrah, turnede vaktini daha verimli değerlendirebilmek ve çocuklarına zaman ayırabilmek için özel uçağı ön koşul olarak sundu. Şarkıcı, otel ve kulis isteklerini de sıraladı. Renklerden ve ortamın enerjisinden çok etkilendiğine inanan Emrah, kalacağı otellerde oda halısının renkli olmamasını istedi.

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Odalarda koşu bandı, güneş geçirmeyen perdeler ve home studio (ev tipi müzik stüdyosu) olmasını da şart koşan sanatçı ayrıca laktoz ve glüten içermeyen yiyecekler talep etti. Uçakta, kulislerinde ve otel odalarında taze sıkılmış meyve suyu bulundurulmasını isteyen Emrah’ın bir şartı daha var; içecekler 15 dakikadan fazla beklememiş olacak.

 

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#Emrah#Londra#İngiltere

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