Emrah: Sahneye çıkmaya devam edeceğim

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EMRAH önceki gün Etiler Akmerkez’deydi. 15 yıl aradan sonra yılbaşı gecesi Günay’da sahneye çıkan Emrah, gözyaşlarına hâkim olamama nedenini şöyle anlattı: “Sahnede olmak beni hep heyecanlandıran bir şey olduğu için. Sahnelere devam edeceğim. Sahneleri özlemişim. Benim için sahnede olmak ayrı bir güzellik. Orada sevenlerimizle birlikte şarkılarımızı söyledik. Çok güzel geçti. İlgi alaka çok güzeldi.”



Çocuklarım en güzel aşklarım



Ünlü şarkıcı, “2024’te aşk beklentiniz var mı?” sorusuna “Benim iki evladım var; Elyesa ve Eleysa. Onlar hayatımın anlamları. En güzel aşklarım onlar. Evlatlarıma özen gösteriyorum. Onların üstüne hassasiyetle duruyorum, titriyorum. Onlar dünyaya geldikten sonra benim hayata bakış açım değişti. İyi ki varlar” yanıtını verdi.