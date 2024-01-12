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Emrah: Sahneye çıkmaya devam edeceğim

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#Emrah#Elyesa#Eleysa
Emrah: Sahneye çıkmaya devam edeceğim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 07:54

15 yıl aradan sonra sahneye çıkan Emrah, duygulandığını söyledi ve ekledi: “Sahneye çıkmaya devam edeceğim, özlemişim.”

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EMRAH önceki gün Etiler Akmerkez’deydi. 15 yıl aradan sonra yılbaşı gecesi Günay’da sahneye çıkan Emrah, gözyaşlarına hâkim olamama nedenini şöyle anlattı: “Sahnede olmak beni hep heyecanlandıran bir şey olduğu için. Sahnelere devam edeceğim. Sahneleri özlemişim. Benim için sahnede olmak ayrı bir güzellik. Orada sevenlerimizle birlikte şarkılarımızı söyledik. Çok güzel geçti. İlgi alaka çok güzeldi.”

Çocuklarım en güzel aşklarım

Ünlü şarkıcı, “2024’te aşk beklentiniz var mı?” sorusuna “Benim iki evladım var; Elyesa ve Eleysa. Onlar hayatımın anlamları. En güzel aşklarım onlar. Evlatlarıma özen gösteriyorum. Onların üstüne hassasiyetle duruyorum, titriyorum. Onlar dünyaya geldikten sonra benim hayata bakış açım değişti. İyi ki varlar” yanıtını verdi. 

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#Emrah#Elyesa#Eleysa

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