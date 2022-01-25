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Emma Thompson 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı

#Emma Thompson#Good Luck To You Leo Grande#Sophie Hyde
Emma Thompson 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı

Tam 35 yıldır kamera karşısında. Birbirinden farklı karakterleri canlandırdı, çok sayıda ödüle aday gösterildi ve bunların bir çoğunu da koleksiyonuna kattı.

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62 YAŞINA KADAR BEKLEDİ
Fakat bunca yıllık meslek yaşamında öyle bir şey var ki onu ilk kez yaptı: Kariyerinin ilk çıplak sahnesi için kamera karşısına geçti. Üstelik bunu yapmak için de tam 62 yaşına kadar bekledi.

Emma Thompson 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı

'BU YAŞA GELENE KADAR YAPABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM'
Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Emma Thompson, 35'inci yılını sürdürdüğü meslek yaşamında ilk kez senaryo gereği çıplak bir sahnede oynadı. Bu konuda "Bu yaşa gelmeden, böyle bir sahnede oynayabileceğimi sanmıyorum"  konuştu.

Emma Thompson 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı

MUTLULUK PEŞİNDE BİR ÖĞRETMENİ CANLANDIRIYOR
62 yaşındaki Oscar ödüllü Emma Thomspon, Good Luck to You, Leo Grande (Sana İyİ Şanslar Leo Grande) adlı komedi filminde senaryo gereği bir ayna karşısında tamamen çıplak kaldı. Thompson filmde, ilerleyen yaşına rağmen cinsel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan ve bunun için bir seks işçisi kiralayan bir öğretmeni canlandırıyor.

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Emma Thompson 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı

'BU YAŞTA ZORLAYICI'
Emma Thompson, bu konu hakkında filmin gösterildiği Sundance Film Festivali kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu. Bu yaşında çıplak olarak kamera karşısına geçmesi hakkında da "Bu yaşta soyunmak son derece zorlayıcı" dedi.

Emma Thompson 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı

'PERDEDE KUSURLARI OLAN BEDENLER GÖRMEYE ALIŞKIN DEĞİLİZ'
Thompson, bir ayna karşısında üzerindeki bornozu çıkardığı sahne için "Bu yaşa gelinceye kadar böyle bir şeyi yapabileceğimi hiç düşünmemiştim" diye konuştu. Oyuncu, "Bu yaşta böyle bir sahnede oynamak çok zorlayıcı. Çünkü beyazperdede kusurları olan bedenler görmeye alışkın değiliz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

Oyuncu, bedenleri doğal halleriyle görüntülemenin önemli olduğunu belirtti. Sonra da bir daha böyle bir sahnede oynamayacağını da sözlerine ekledi.

Emma Thompson 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı

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'BEDENLERİMİZ ÜZERİNE SOHBET ETTİK'
Emma Thompson, çekimden önce yönetmen Sophie Hyde ve rol arkadaşı Daryl McCormack ile birlikte bu sahne hakkında uzun uzun konuştuklarını ve prova yaptıklarını anlattı. Oyuncu şunları söyledi: "Sophie, Daryl ve ben çekimden önce bedenlerimiz hakkında konuştuk. Bedenlerimizle ilişkimiz, onlarla ilgili sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyler üzerine sohbet ettik.

Yönetmenliğini Sophie Hyde'in üstlendiği Good Luck To You, Leo Grande adlı filmde Emma Thompson'ın yanı sıra Daryl McCormack, Isabella Laughland ve Charlotte Ware de rol alıyor.

Emma Thompson 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı

CAMBRIDGE MEZUNU
Radyo sunucusu olarak tanınan Eric Thompson ile İskoç oyuncu Phlllida Law'ın kızı olan Emma Thompson, Cambridge Üniversitesi'nde İngiliz edebiyatı okudu. Bu dönemde de Footlights adlı komedi kulübünün başkanlığını üstleniyordu. Bu sayede Hugh Laurie ile tanıştı. Okulu bitirdikten sonra West End'de Me and my Girl adlı müzikalde ve Fortunes of War adlı dizide rol aldı.

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Emma Thompson 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı

BİR DE SENARYO OSCAR'I  KAZANDI
Sinemadaki ilk önemli rolünü 1989 yılında The Tall Guy'da üstlendi. 1992'de Howards End adlı filmdeki performansıyla hem Oscar hem BAFTA ödülleri kazandı. 1993 yılında ise In the Name of the Father ve Anthony Hopkins ile birlikte rol aldığı The Remains of the Day isimli filmlerde rol aldı. 1996'da Jane Austen'ın Sense and Sensibility romanından uyarlanan aynı adlı filmin senaryosuyla da En İyi Uyarlama Senaryo dalında aldı.

Emma Thompson, ilk evliliğini meslektaşı Kenneth Brahagh ile 1989 yılında yaptı. Çift, 1995'te ayrıldı. 2003 yılında da meslektaşı Greg Wise ile evlendi. Çiftin Gaia adında 21 yaşında bir kızı bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

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#Emma Thompson#Good Luck To You Leo Grande#Sophie Hyde

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