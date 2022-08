Emir Can İğrek’i sanatçı dostları yalnız bırakmadı

Haberin Devamı

Jolly Joker’in Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlediği yaz konserleri devam ediyor.

29 Temmuz’da Yaşar’la başlayan 10 konserlik maraton, önceki akşam Emir Can İğrek ile devam etti. Harbiye sahnesinde ilk konserini veren ve biletleri günler öncesinden tükenen sanatçıya gecede Cem Adrian, Derya Köroğlu, Zeynep Bastık da eşlik etti. Hayranlarının tüm gece ayakta şarkılarına eşlik ettiği Emir Can İğrek coşku dolu konserde seyirciden tam not aldı.

Bugün Yıldız Tilbe ile devam edecek konser serisinde, 3 Ağustos’ta Selda Bağcan, 4 Ağustos’ta Koray Avcı ve 5 Ağustos’ta Levent Yüksel var. Jolly Joker’in Harbiye Açıkhava’daki konserleri 6 Ağustos akşamı Yıldız Tilbe konserleriyle final yapacak.

Haberin Devamı