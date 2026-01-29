Eminönü'nde balık ekmek

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 07:00

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul turuna çıktı. Eminönü’yü de gezen İtalyan teknik adam balık ekmek yerken görüntülendi.

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul’daki boş zamanını şehir turu yaparak değerlendirdi. İtalyan teknik adamın durağı kentin tarihi ve turistik noktalarından biri olan Eminönü oldu.

Galata Köprüsü çevresinde yürüyüş yapan deneyimli teknik direktör, ardından soluğu Eminönü’nün simgelerinden biri haline gelen balık ekmek teknelerinde aldı.

Vincenzo Montella fotoğraflarını çekenlere gülümseyerek poz verdi.

Bir arkadaşıyla balık ekmek yerken görüntülenen ünlü teknik adama futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Taraftarın ilgisini karşılıksız bırakmayan Vincenzo Montella samimi ve mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.

Montella’nın halk arasındaki görüntüleri sosyal medyada da kısa sürede paylaşıldı. Balığın yanında ayran içen futbol adamını taraftar zehirlenme riskine karşı uyardı.

 

