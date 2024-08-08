Emine Ün'ün deniz keyfi... Kim der 46 yaşında!

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46 yaşındaki Ün, fit fiziğiyle dikkat çekti. Oyuncu, arkadaşıyla sohbet ettikten sonra balıklama bir şekilde kendini mavi sulara bıraktı. Sudan çıkan Ün, bir an olsun telefonunu elinden düşürmedi. (Kamil SÜMER)

Anne-oğul tatilde

Şilan Makal önceki gün Marmaris’te kaldığı otelin plajında görüntülendi.

Oyuncu, futbolcu Şener Özbayraklı ile evliliğinden olan oğlu Şener ile denize girdi. Anne-oğul denizde oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı. Oyuncu, fit hali ve güzelliğiyle dikkat çekti.

(Kamil SÜMER)

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Bodrum’dan sonra Çeşme

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi, Bodrum’da başladıkları tatillerine Çeşme’de devam ediyor. Çift önceki gün The Beach of Momo’daydı.

Plaja gelir gelmez denize giren sevgililer, suyun içinde şakalaşırken objektife yansıdı. Deniz keyfi sonrası localarına geçen Şahinkaya ile Yusufi, akşama kadar güneşlenerek sohbet etti. (Deniz BOY)

Sakallar gitti

Grek müziğin güçlü seslerinden Fedon imaj yeniledi.

Uzun sakallarını kesen 77 yaşındaki sanatçı, denizde yüzerken verdiği bu pozu sosyal medya hesabında “60 yıllık sakallarımı kesince ben” notuyla paylaştı.