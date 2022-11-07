Emina Jahovic'ten dikkat çeken sözler: Mustafa mutlu olsun yeter

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Emina Jahovic, önceki gün Bebek’teydi. Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ın geçen haziranda Melis Sütşurup ile evlenmesi hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli. Çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu duruma. O çok iyi bir baba ve çocuklarıyla harika ilgileniyor.”

Şarkıcı, yeni bir projenin hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi: “Ancak en çok vakti çocuklarıma ayırıyorum. Çünkü Yaman ergenlik çağında, sürecin başında korktum. Fakat kardeşi yanında.”

EVLİLİĞE SICAK BAKMIYORUM

Emina Jahovic, geçen aylarda işinsanı Recep Ali Keydal ile birlikte görüntülenmesine dair soruları şöyle yanıtladı:

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“Bir arkadaşım vasıtası ile tanışmıştık. Recep Bey, yakın arkadaşım. Bir erkekle görüntülendiğimde hep bir ilişkim olduğu anlamına gelmez.”

Şarkıcı, evliliğe bakış açısını da şöyle dile getirdi: “Zaten ben evlilik olayına da iki çocuk annesi olduğum için pek sıcak bakmıyorum. Üstelik çocuklarımın ikisi de erkek. Annelerini sürekli bir erkekle görmek istemezler. Bunun için çok özel birisi lazım.”