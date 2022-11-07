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Emina Jahovic'ten dikkat çeken sözler: Mustafa mutlu olsun yeter

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#Emina Jahovic#Mustafa Sandal#Melis Sütşurup
Emina Jahovicten dikkat çeken sözler: Mustafa mutlu olsun yeter
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 07:48

Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ın Melis Sütşurup ile evlenmesi hakkında konuştu: “Mustafa mutlu olsun yeter. Çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu duruma.”

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Emina Jahovic, önceki gün Bebek’teydi. Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ın geçen haziranda Melis Sütşurup ile evlenmesi hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli. Çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu duruma. O çok iyi bir baba ve çocuklarıyla harika ilgileniyor.”

Şarkıcı, yeni bir projenin hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi: “Ancak en çok vakti çocuklarıma ayırıyorum. Çünkü Yaman ergenlik çağında, sürecin başında korktum. Fakat kardeşi yanında.”

Emina Jahovicten dikkat çeken sözler: Mustafa mutlu olsun yeter

EVLİLİĞE SICAK BAKMIYORUM

Emina Jahovic, geçen aylarda işinsanı Recep Ali Keydal ile birlikte görüntülenmesine dair soruları şöyle yanıtladı:

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“Bir arkadaşım vasıtası ile tanışmıştık. Recep Bey, yakın arkadaşım. Bir erkekle görüntülendiğimde hep bir ilişkim olduğu anlamına gelmez.”

Şarkıcı, evliliğe bakış açısını da şöyle dile getirdi: “Zaten ben evlilik olayına da iki çocuk annesi olduğum için pek sıcak bakmıyorum. Üstelik çocuklarımın ikisi de erkek. Annelerini sürekli bir erkekle görmek istemezler. Bunun için çok özel birisi lazım.”

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