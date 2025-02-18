Emin Gümüşkaya kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Emin Gümüşkaya kariyeri ve biyografisi

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Emin Gümüşkaya, Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli bir isim olarak tanınmaktadır. Uzun yıllar oyunculuk kariyerine devam eden Gümüşkaya, birçok projede rol almış ve izleyicilerin hafızasında iz bırakan karakterlere hayat vermiştir. Peki, Emin Gümüşkaya kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

EMİN GÜMÜŞKAYA KARİYERİ

Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine 1960'lı yıllarda tiyatroda başlamış ve daha sonra televizyon ve sinema sektörüne adım atmıştır. Özellikle 1980'li yıllarda dizi ve film sektöründeki başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. "Küçük Şeyler", "Arka Sıradakiler" gibi dönemin popüler projelerinde yer alan Gümüşkaya, oyunculuk yeteneğiyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Kariyeri boyunca pek çok farklı karaktere hayat veren Gümüşkaya, özellikle dram ve komedi türlerinde başarılı performanslar sergilemiştir.

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EMİN GÜMÜŞKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Hanzap (Sinema Filmi, 2021)

Çocuklar Duymasın (TV Dizisi, 4 Sezon, Seyyar Tayyar, 2010-2019)

Hıçkırık (Remzi, TV Dizisi, 2018)

El Ummar (Halim, TV Dizisi, 2018)

Bende Kal (TV Dizisi, 2018)

Cumali Ceber 2 (Bakkal, TV Dizisi, 2018)

İki (Sinema Filmi, 2017)

Morg (Emin, Sinema Filmi, 2017)

Atçalı Kel Mehmet (Sinema Filmi, 2017)

Şeytanın Çocukları: El Ebyaz (Erol Reis, Sinema Filmi, 2015)

Merdiven Baba (Sinema Filmi, 2015)

Hannas: Karanlıkta Saklanan (Esat, Sinema Filmi, 2015)

Yeşil Deniz (TV Dizisi, 2 Sezon, Hüseyin, 2014-2015)

Sebahat & Melahat (Sinema Filmi, 2014)

Home Ofis (Muzaffer, TV Dizisi, 2014)

Bir Yusuf Masalı (Yahya Kahya, TV Dizisi, 2014)

Evlilik Okulu (Kamil, TV Dizisi, 2013)

Seksenler (TV Dizisi, Hasan Başçavuş, 2012-2013)

Laz Vampir Tirakula (Cinli Cemal, Sinema Filmi, 2012)

Hür Adam (Komiteci, Sinema Filmi, 2010)

Yüreğine Sor (Vasil, Sinema Filmi, 2009)

Yüreğine Sor (Ovid, Sinema Filmi, 2009)

Uygun Adım Aşk (İnsan Kaçakçısı Necati, TV Dizisi, 2009)

Lodos (Haşmet, Sinema Filmi, 2009)

Yalancı Romantik (TV Dizisi, 2 Sezon, Veysel, 2008-2009)

Komedi Türk (TV Dizisi, 2008)

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Gece Gündüz (Selami, TV Dizisi, 2008)

İstiklal: Şehit Kamil (Tabib, TV Filmi, 2007)

İstiklal: Şahin Bey (Nişanyan, TV Filmi, 2007)

İstiklal: Kara Yılan (Sarkisyan, TV Filmi, 2007)

Yaralı Yürek (Reşo, TV Dizisi, 2007)

Peri Tozu (Tacettin, Sinema Filmi, 2007)

Kınalı Kuzular: Mehmet Akif Ersoy (Klinsman, TV Filmi, 2007)

Hacı Bayram Veli (Ferruh Paşa, TV Filmi, 2007)

Demir Leblebi (TV Dizisi, 2007)

Beni Babama Götür (TV Filmi, 2007)

Arka Sıradakiler (TV Dizisi, 3 Sezon, Hulusi Çaytak, 2007-2009)

Şifacı (Müşfik, TV Dizisi, 2006

Kiralık Anne (TV Filmi, 2006)

Arka Sokaklar (TV Dizisi, 12. Sezon, Depocu Refik, 2017)

Acemi Cadı (Kuyruklu, TV Dizisi, 2006)

İnadım İnat (Entel, TV Dizisi, 2005)

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İlk Göz Ağrısı (TV Dizisi, 2005)

Tuzak (Mahmut, TV Dizisi, 2005)

Beşinci Boyut (TV Dizisi, 2005)

Başkan (Mahmut, TV Filmi, 2005)

Kadirşinas (TV Dizisi, 2004)

Gece 11:45 (Sinema Filmi, 2004)

Büyük Yalan (Hüseyin Vardarlı, TV Dizisi, 2004)

Büyük Buluşma (TV Dizisi, 5 Sezon, 2004-2008)

Avrupa Yakası (TV Dizisi, 1. Sezon, Konuk Oyuncu, 2004)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Aykut, TV Dizisi, 2002)

Koçum Benim (Müfettiş Zekeriya, TV Dizisi, 2002)

Kolay Para (Nejat, Sinema Filmi, 2002)

Bulutbey (Bekir, TV Dizisi, 2002)

Tatlı Hayat (Yayınevi Sahibi, TV Dizisi, 2001)

Kurtlar Sofrası (Suzi'nin Babası, TV Dizisi, 1999)

Laleli'de Bir Azize (Şişko, Sinema Filmi, 1998)

Küçük Şeyler (TV Dizisi, 1992)

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Bay Alkolü Takdimimdir (Adanalı alkolik, TV Dizisi, 1985)