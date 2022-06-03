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Emel Sayın'ın hayatı kitap oluyor

#Emel Sayın#Sanatçı#Oyuncu
Emel Sayının hayatı kitap oluyor
Behlül AYDIN

PANDEMİ sonrası sahne çalışmalarını askıya alan ünlü sanatçı Emel Sayın, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir hastane çıkışı görüntülendi.

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Ünlü şarkıcı, hayatını anlattığı otobiyografik bir kitap yazdığını açıkladı: “İşleri askıya aldım. Kitabıma ağırlık verdim. Çünkü konsantre olmam gerekiyor.” Sayın, “Kitabı yazarken eş dost küser diye tereddüt ettiniz mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bunca yıl çok şey gördük, çok yaşanmışlıklar var. Kimseyi kırmak, üzmek istemezken, ister istemez kısıtlamalar oluyor. Zor olan yanı o. Ama zaten ben kitapta daha çok kendimi anlatacağım.”

ENDOSKOPİ YAPTIRDIM

Emel Sayın, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: “Endoskopi yaptırdım. Ama gayet iyiyim, uyudum uyandım. Beş yıl olmuş yaptırmayalı. İyiyim çok şükür. Ama kardeşim biraz hasta. Hiç kimseye açıklamadım. İlk kez açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üstümde. Ona çok üzülüyorum. İnşallah en kısa zamanda iyi olacak. Birkaç aydır tedavi görüyor.” 

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#Emel Sayın#Sanatçı#Oyuncu

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