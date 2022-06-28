Emel Sayın gözyaşları içerisinde anlattı: “Birkaç gün önce konuştuk, şakalaştık..."

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“EN SON BİRKAÇ GÜN ÖNCE KONUŞTUK, ŞAKALAŞTIK, HABERİ ALINCA ÇOK SARSILDIM”

Acı haberle sarsılan ve programa canlı bağlanan Emel Sayın gözyaşları içerisinde “En son birkaç gün önce konuştuk, şakalaştık, haberi alınca çok sarsıldım” diyerek sözlerine “Biraz önce öğrendim, gerçekten çok üzüldüm. Birkaç gün önce konuştuk Cüneyt ve eşiyle. Çok sevdiğim bir arkadaş, dost, aynı zamanda çok takdir ettiğim ve saygı duyduğum bir oyuncu… Çok üzüldüm” şeklinde devam etti. Kelimeleri boğazında düğümlenen büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın kitabında kendisiyle olan bir anısına yer verdiğini ve en son bunun üzerine konuşup şakalaştıklarını anlatarak “Herhangi bir rahatsızlığı yoktu, hatta şakalaştık. Çünkü kitabında ‘Emel beni dövdü, beni sevmedi galiba’ gibi şeyler yazmış. Aradım, çok sevdiğim bir insan halbuki, dövme sahnesi de gerçek değildi, filmdeki bir sahneydi tabii. Onu konuştuk, güldük, üçümüz birlikte. Hiç öyle bir hali yoktu. Onun için çünkü çok şaşırdım. Hatta dün bir resmini gördüm ‘Canım Cüneyt’ciğim, hepimiz yaşlandık’ dedim kendi kendime. Bugün böyle bir haber alınca çok sarsıldım. Çok değerli bir insan, çok değerli bir sanatçıydı” dedi, gözyaşları ise bir an olsun dinmedi.



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Usta sanatçı Serdar Gökhan ise Cüneyt Arkın için “Hiç beklemediğim bir haberdi, birdenbire şoke oldum. Boğazım düğümlendi, ne yapacağımı bilemedim. Sinemaya aksiyonu getiren o güzel adam maalesef şimdi aramızdan ayrıldı. Yeri dolmayacak bir insandı, yufka yürekli, çok iyi bir insandı.” dedi. Yeşilçam sanatçılarından Engin Çağlar ise “Sağlık sorunları vardı uzun zamandır ama hiç öyle bizim aklımıza gelen bugünkü gibi bir durum değildi bu. Nur içinde yatsın, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Seyircinin gözünde her zaman Cüneyt Arkın en üst seviyede olacaktır” sözleriyle duygularını paylaştı.

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