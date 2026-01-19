Emektar oyuncu Necdet Kökeş'ten kahreden haber... 'Yapacak bir şey kalmadı'

Haberin Devamı

KALP KRİZİ SONRASI YOĞUN BAKIMA ALINDI

“Battal Gazi” filmlerinde canlandırdığı “ZıpZıp” karakteriyle tanınan ve Yeşilçam'da çok sayıda projede yer alan Kökeş’in kalp krizi geçirmesinin ardından yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyordu. Sevenlerini üzen son gelişme, sanatçının kardeşi Bülent Kökeş tarafından paylaşıldı.

BEYNİNE PIHTI ATTI

Bülent Kökeş, Yeşilçam’a dair yayın yapan “Üçüncü Adam” hesabına yaptığı açıklamada, ağabeyinin yoğun bakıma alındığı gün yapılan tetkiklerde beynine pıhtı attığının tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, akciğer sorunlarının devam ettiği, bu nedenle Kökeş’in çoğunlukla uyutulduğu ifade edildi.

SOLUNUM DESTEĞİ İÇİN TRAKEOSTOMİ

Paylaşılan bilgilere göre, solunumunu rahatlatmak amacıyla Kökeş’in boğazına delik açılarak (trakeostomi) solunum desteği sağlandı.

“YAPACAK BİR ŞEY KALMADI” UYARISI

Açıklamada, doktorların “yapacak bir şey kalmadığı” yönünde değerlendirmede bulunduğu ve yeni hastalara yer açılması gerekçesiyle hastanın en geç hafta ortasına kadar taburcu edilmesinin istendiği aktarıldı.

Bülent Kökeş, yaş ve maddi imkânlar nedeniyle evde bakım koşullarının karşılanmasının zor olduğunu belirterek destek çağrısında bulundu.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 doğumlu olan Necdet Kökeş, 80 yaşındadır. Adana'da hayata gözlerini açan Necdet Kökeş, 1962 yılının son dönemlerinde İstanbul'a geldi. Kariyerine "Leyla ile Mecnun" adlı filmle başlayan oyuncu, genellikle macera türündeki yapımlarda yer aldı ve tarihi filmlerle de adından söz ettirdi.

"Battal Gazi'nin Oğlu", "Battal Gazi Geliyor", "Battal Gazi'nin İntikamı", "Battal Gazi Destanı", "Hakanlar Çarpışıyor", "Deli Dumrul", "Şaban Askerde", "Leblebi Tozu", "Avrupalı" gibi filmlerde rol alan Necdet Kökeş, emekli olmasının ardından 1995 yılında sinemaya veda etmedi.