Elon Musk’ın model annesi Maye Musk İstanbul'da... El fenerli önlem!

Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 08:21

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk’ın model annesi Maye Musk kitabının imza günü için İstanbul’a geldi. Kuruçeşme’de objektife yansıyan 77 yaşındaki modelin korumaları muhabirlerin görüntü almasına engel olmak için el feneri kullandı.

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk’ın model annesi Maye Musk (77), Türkiye’ye geldi. “Bir Kadın Plan Yaparsa” adlı kitabının imza günü için İstanbul’a gelen Musk, önceki akşam Kuruçeşme sahilinde objektife yansıdı.

Tekneden inerken görüntülenen Maye Musk, korumalarının arasına girerek hızlı adımlarla aracına doğru ilerledi.

Gazetecilerin görüntü almasını engelleyen korumalar, Musk’ın önünde yürüyerek el feneri tuttu. Korumalar bir yandan da kameraları elleriyle kapatmaya çalıştı.

Musk’ın yanında moda programına konuk olduğu ünlü model Tülin Şahin de vardı. Şahin ise yanındaki arkadaşlarıyla birlikte aracına binerek Kuruçeşme’den ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
