Elli küsur yıl önce... Canım annem bildiğiniz meleklerdendi!

Haberin Devamı

MELEK BAYKAL

Anamız ailemizin direği, Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin. Sağlıklı ömürle hep yanımızda ol. Seni çok seviyoruz, iyi ki bizim annemizsin iyi ki...

BEKİR AKSOY

Güzeller güzelim, hem iyi eş, hem iyi insan ve çok iyi bir anne olduğun için sana teşekkür ederiz. Bizi aile yapan, sevgimizi paylaşıp saygımızı çoğaltan, bu hayatta bulabileceğimiz en güzel duyguları yaşatan sadece Asile değil bana da zaman zaman annelik yapan senin ve sevgi dolu bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlarım. Seni çok seviyorum Asil’in annesi.

PINAR ALTUĞ

Haberin Devamı

Annem senin kızın olmanın ne kadar özel olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyorum, umarım ben de senin kadar iyi bir anne olabilirim.

TOYGAN AVANOĞLU

Canım annem... Anneler ünün kutlu olsun

NİLÜFER YUMLU

Bugün bir kez daha annemi derin sevgi ve hasretle anarken, bana annelik duygusunu yaşatan canım kızımın ve bütün annelerimizin anneler gününü kutlar, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim.

Anneler Günü’müz kutlu olsun.

AÇELYA AKKOYUN

Doğmak, aslında seninle tamamlanmakmış, yaşamaksa senin vizyonundan daha ileriye gidebilmeyi bana heves ettiren o yüce gönlünle senden sonrasını buluşturmak… Öyle sağlam bir temelin, öyle güzel bir köklenmen var ki güzellik seninle başladı biz de devam ettiriyoruz. Anneler Günü’müz kutlu olsun. Torunun ve kızımla birlikte kökleneceğiz, koskoca bir bahçe olmaya niyetliyiz…

Haberin Devamı

Seni seviyorum canım annem, cennet seninle yaşamaktı bu dünyada…

ÇİÇEK DİLLİGİL

Bu sene evlilik yıldönümümüz ve Anneler Günü’nün aynı güne gelmesi... Bir yanımda 27 seneyi bitirdiğimiz aşkım, diğer yanımda 26 senedir dolu dolu anneliği yaşama sebebim canım... Şükür sebeplerim. Ömrünüz, ömrümüz uzun, sağlıklı ve yüzümüzdeki gülücükler gibi içten ve çok mutlu geçsin.

HANDE YENER

Hiç bitmeyecek deli bir özlem ve tarifsiz bir boşluk senin yokluğun, benim canım annem. İlk kez Anneler Günü’nde bizimle yoksun. Anneler Günün kutlu olsun benim eşsiz annem, Yıldız’ım... Bana, Hande ismini sen koymuştun, küçükken sevmemiştim adımı, ‘olur mu hiç sevmemek, anlamı çok güzel’ demiştin.. Anlamı, gülen ve güldüren demiştin.. Daha ben doğmadan, benim yolumu çizmiştin… Beni her zaman görmeyi istediğin gibi olmaya devam edeceğim canım annem. İmkansız olsa da başa çıkmaya çalışıyoruz yokluğunla... Hep bizimlesin ve içimizde yaşıyorsun…

Seni çok seviyoruz çok...

Haberin Devamı

Yattığın yer incitmesin canım annem. Dualarımızdasın hep… Evlatların…

CEM DAVRAN

Bütün annelere saygılarımla, Anneler Günü kutlu olsun.

Elli küsur yıl önce, yer Dr.Tevfik Sağlam İlkokulu bahçesi, arkada Kasımpaşa Lisesi, en arkada Haliç ve çevresi. Ablamın öğretmeni Işıl hanım ve beni sarıp sarmalayan annem. O zamanlar öğretmenlerimiz de anne baba gibiydi, bunu söylemeliyim. Canım annem bildiğiniz meleklerdendi, huzur içinde uyuyordur inşallah, dua ettim bütün yitirdiğimiz anneler için. Mekânları cennet olsun.

FAZIL SAY

Tüm annelerin “Anneler Günü” kutlu olsun.

Haberin Devamı

Bu anlamlı günde, rahmetli annemi özlemle anıyorum.

Gülyar’ı da sevgiyle kutluyorum.

Bu 1976 Ankara fotoğrafında, anne, baba, Yaşar dayım ve eşi, ben (Beethoven’ın haşin bakışlı resimlerine özenmişim belli ki).

Şimdilerde Kızım Kumru, hayrete düşürecek kadar fotoğraftaki anneme benziyor, “copypaste-babaanne” mertebesinde)