Ellen Page trans birey olduğunu mektupla açıkladı...Ellen Page kimdir, hangi filmlerde ve dizilerde oynadı?
Ünlü oyuncu Ellen Page, trans birey olduğu açıklaması ile magazin gündeminin odağındaki kişi oldu. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde boy gösteren Ellen Page, isminin Elliot Page olduğunu açıkladı. Peki, Ellen Page kimdir, hangi filmlerde ve dizilerde oynadı? İşte, Ellen Page hakkında merak edilen bazı bilgiler
Ellen Page trans birey olduğunu duyurmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Twitter hesabından yayınladığı bir mektupla trans birey olduğunu duyuran Ellen Page, isminin ise Elliot Page olduğunu açıkladı. Peki, Ellen Page kimdir, hangi filmlerde ve dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
ELLEN PAGE TRANS BİREY OLDUĞUNU YAZDIĞI MEKTUPLA DUYURDU
Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu yere geldiğim için. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum. Öz benliğimin peşinden gidebilmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem" İfadelerini kullandı.
Kanadalı oyuncu ayrıca, trans topluluğundan "ilham aldığını" söyledi ve "Bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarını" ifade etti.
Hayranlarına seslenen Page mesajında, "Ben de sabır istiyorum. Sevincim gerçek, ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. İstiladan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten" yazdı.
Elliot Page, ABD'nin Las Vegas kentinde 2014'te gerçekleştirilen bir LGBT etkinliğinde eşcinsel olduğunu açıklamıştı.
ELLEN PAGE KİMDİR?
Elliot Philpotts-Page 21 Şubat 1987 tarihinde Halifax'da doğdu. Erken yaşlardan itibaren tiyatroya merak saldı ve Neptune Tiyatro Okuluna girdi. İlk kez Pit Pony adlı bir televizyon şovunda boy gösterdi ve bu nedenle Gemini Ödülü'ne aday gösterildi.
2006 yılında Patrick Wilson ile baş rolü üstlendiği Lolipop filmindeki oyunculuğu büyük takdir topladı. X-Men: Son Direniş filminde canlandırdığı Kitty Pryde rolü ile de Hollywood'daki yerini sağlamlaştırdı.
Yönetmeni Jason Reitman olan Juno filminde yer aldı ve bir film eleştirmeni olan Roger Ebert En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'ı kazanacağı yorumunda bulundu. Page bu film ile Bağımsız Ruh Ödülleri, Satellite Ödülleri isimli ödüllere layık görüldü. Chicago Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Aktris Ödülü'nü kazandı. Altın Küre'ye En İyi Kadın Oyuncu - Müzikal veya Komedi dalında aday gösterildi. BAFTA En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ve BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne de aday olan oyuncu 20 yaş ve 335 günlük iken Juno ile En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Page Akademi Ödülleri tarihinde En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a en genç aday olmuş 4. isim olmayı başarmıştır. Ayrıca 2013 yılı Ekim ayında satışa sunulan Beyond: Two Souls adlı oyundaki ana karakter olan Jodie Holmes'i canlandırmıştır.
14 Şubat 2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklamıştır. 1 Aralık 2020 tarihinde ise sosyal medya üzerinden transseksüel olduğunu açıklamış ve yeni isminin Elliot olduğunu söylemiştir.
ELLEN PAGE'İN FİLMLERİ
|Yıl
|Başlık
|Rol
|Notlar
|2002
|The Wet Season
|Jocelyn
|Kısa film
|2002
|Marion Bridge
|Joanie
|Üstün Kadın Performansı ACTRA Maritimes Ödülü
|2003
|İyi Dostlar
|Trish
|2003
|Love That Boy
|Suzanna
|2004
|Wilby Wonderful
|Emily Anderson
|Atlantic Film Festivali En İyi Oyuncu Performansı Atlantik Kanadalı Ödülü - Kadın
|2005
|Lolipop
|Hayley Stark
|Kazandı –
Austin Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Adaylık –
En İyi Yeni Kadın Oyuncu Empire Ödülü
Çevrim İçi Film Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Çıkış Yapan Performans Ödülü
|2005
|Mouth to Mouth
|Sherry
|2006
|X-Men: Son Direniş
|Kitty Pryde / Shadowcat
|2007
|Bir Amerikan Suçu
|Sylvia Likens
|2007
|Juno
|Juno MacGuff
|Kazandı –
Kadın Film Gazetecileri Birliği En İyi Çıkış Yapan Performans Ödülü
Kadın Film Gazetecileri Birliği En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü
Austin Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Chicago Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Detroit Film Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Detroit Film Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Kadro Ödülü
Florida Film Eleştirmenleri Dairesi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Florida Film Eleştirmenleri Dairesi Pauline Kael Breakout Ödülü
En İyi Başrol Kadın Oyuncu Bağımsız Ruh Ödülü
Las Vegas Film Eleştirmenleri Derneği En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
En İyi Kadın Performansı MTV Film Ödülü
En İyi Çıkış Yapan Performans - Kadın National Board of Review Ödülü
En İyi Çıkış Yapan Performans New York Film Eleştirmenleri Çevrim İçi Ödülü
North Texas Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Oklahoma Film Eleştirmenleri Dairesi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Oklahoma Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Çıkış Yapan Performans Ödülü
Phoenix Film Eleştirmenleri Topluluğu Kamera Karşısındaki En İyi Çıkış Performansı Ödülü
En İyi Kadın Oyuncu Satellite Ödülü – Müzikal veya Komedi Filmi
St. Louis Gateway Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Teen Choice Ödülü En İyi Komedi Filmi Kadın Oyuncusu
Teen Choice Ödülü En İyi Çıkış Yapan Kadın Film Oyuncusu
Toronto Film Eleştirmenleri Derneği En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Utah Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Washington DC Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Çıkış Yapan Performans Ödülü
Adaylık –
Dallas–Fort Worth Film Eleştirmenleri Derneği En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
En İyi Kadın Oyuncu Empire Ödülü
Houston Film Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Ulusal Film Ödülleri En İyi Kadın Performansı Ödülü
Çevrim İçi Film Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
En İyi Öpüşme Sahnesi MTV Film Ödülü (Michael Cera ile paylaştı)
New York Film Eleştirmenleri Dairesi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
San Diego Film Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Güneydoğu Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü
BAFTA En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi
En İyi Kadın Oyuncu Screen Actors Guild Ödülü
Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri En İyi Kadro Ödülü
|2007
|Tracey'in Yaşamından Kesitler
|Tracey Berkowitz
|Kazandı –
Atlantic Film Festivali En İyi Kanadalı Kadın Oyuncu Ödülü
Vancouver Film Eleştirmenleri Dairesi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Adaylık –
En İyi Başrol Kadın Oyuncu Performansı Genie Ödülü
|2007
|Taş Melek
|Arlene Simmons
|2008
|Aşkın Yaşı Yok
|Vanessa Wetherhold
|2009
|Vanishing of the Bees
|Anlatıcı
|Doğa belgeseli
|2009
|Patenci Kızlar
|Bliss Cavendar/Babe Ruthless
|2010
|Kasabadaki Sır
|Maggie
|2010
|Başlangıç
|Ariadne
|Kazandı –
En İyi Dehşete Düşme Performansı MTV Film Ödülü
Adaylık –
En İyi Öpüşme Sahnesi MTV Film Ödülü (Joseph Gordon-Levitt ile paylaştı)
En İyi "WTF" Anı MTV Film Ödülü (Leonardo DiCaprio ile paylaştı)
Central Ohio Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü
Phoenix Film Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü
Washington D.C. Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü
En İyi Kadın Oyuncu Saturn Ödülü
|2010
|Super
|Libby / Boltie
|2012
|Roma'ya Sevgilerle
|Monica
|2013
|Gizli Oyun
|Izzy
|2013
|Touchy Feely
|Jenny
|2014
|X-Men: Geçmiş Günler Gelecek
|Kitty Pryde / Shadowcat
|Adaylık –
Teen Choice En İyi Sahne Çalan Film Oyuncusu Ödülü
|2014
|Tiny Detectives
|Dedektif Ellen
|Kısa film
|2015
|Ormana Doğru
|Nell
|Ayrıca yapımcı
|2015
|Aşka Özgürlük
|Stacie Andree
|Ayrıca yapımcı
|2016
|Tallulah
|Tallulah
|2016
|Window Horses
|Kelly (seslendirme)
|2016
|Kabakçığın Hayatı
|Rosy (seslendirme)
|İngilizce dublaj
|2017
|My Days of Mercy
|Lucy
|Ayrıca yapımcı
|2017
|The Cured
|Abbie
|2017
|Çizgi Ötesi
|Courtney
|2019
|Naya Legend of the Golden Dolphins
|Dusky (seslendirme)
|Yapım sonrası
|2019
|Robodog
|Izzy (seslendirme)
|Yapım sonrası
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