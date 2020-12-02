Ellen Page trans birey olduğunu mektupla açıkladı...Ellen Page kimdir, hangi filmlerde ve dizilerde oynadı?

Ellen Page trans birey olduğunu duyurmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Twitter hesabından yayınladığı bir mektupla trans birey olduğunu duyuran Ellen Page, isminin ise Elliot Page olduğunu açıkladı. Peki, Ellen Page kimdir, hangi filmlerde ve dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ELLEN PAGE TRANS BİREY OLDUĞUNU YAZDIĞI MEKTUPLA DUYURDU

Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu yere geldiğim için. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum. Öz benliğimin peşinden gidebilmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem" İfadelerini kullandı.

Kanadalı oyuncu ayrıca, trans topluluğundan "ilham aldığını" söyledi ve "Bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarını" ifade etti.

Hayranlarına seslenen Page mesajında, "Ben de sabır istiyorum. Sevincim gerçek, ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. İstiladan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten" yazdı.

Elliot Page, ABD'nin Las Vegas kentinde 2014'te gerçekleştirilen bir LGBT etkinliğinde eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

ELLEN PAGE KİMDİR?

Elliot Philpotts-Page 21 Şubat 1987 tarihinde Halifax'da doğdu. Erken yaşlardan itibaren tiyatroya merak saldı ve Neptune Tiyatro Okuluna girdi. İlk kez Pit Pony adlı bir televizyon şovunda boy gösterdi ve bu nedenle Gemini Ödülü'ne aday gösterildi.

2006 yılında Patrick Wilson ile baş rolü üstlendiği Lolipop filmindeki oyunculuğu büyük takdir topladı. X-Men: Son Direniş filminde canlandırdığı Kitty Pryde rolü ile de Hollywood'daki yerini sağlamlaştırdı.

Yönetmeni Jason Reitman olan Juno filminde yer aldı ve bir film eleştirmeni olan Roger Ebert En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'ı kazanacağı yorumunda bulundu. Page bu film ile Bağımsız Ruh Ödülleri, Satellite Ödülleri isimli ödüllere layık görüldü. Chicago Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Aktris Ödülü'nü kazandı. Altın Küre'ye En İyi Kadın Oyuncu - Müzikal veya Komedi dalında aday gösterildi. BAFTA En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ve BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne de aday olan oyuncu 20 yaş ve 335 günlük iken Juno ile En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Page Akademi Ödülleri tarihinde En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a en genç aday olmuş 4. isim olmayı başarmıştır. Ayrıca 2013 yılı Ekim ayında satışa sunulan Beyond: Two Souls adlı oyundaki ana karakter olan Jodie Holmes'i canlandırmıştır.

14 Şubat 2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklamıştır. 1 Aralık 2020 tarihinde ise sosyal medya üzerinden transseksüel olduğunu açıklamış ve yeni isminin Elliot olduğunu söylemiştir.

ELLEN PAGE'İN FİLMLERİ