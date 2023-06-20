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Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Zeynep Bastık sahneye çıktı.

Sevenlerini “Heyecandan elim ayağım titriyor. Birkaç şarkı sonra geçer diye umuyorum. Bu kalabalık o kadar güzel ki” diyerek selamlayan Bastık, geceye “Sana Bayılıyorum” ile start verdi.

Kendi eserlerinin yanı sıra 90’ların hitlerinden günümüzün sevilen rap şarkılarına uzanan geniş bir repertuvar hazırlayan ünlü popçu, dinleyicilerine eğlenceli bir gece yaşattı. Konseri izleyenler arasında Murat Boz, bir süredir aşk yaşayan Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran da vardı.

Konseri izleyenler arasında Çağrı Telkıvıran, Defne Samyeli ve Murat Boz da vardı.