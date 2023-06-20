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Elim ayağım titriyor

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#Zeynep Bastık#Paraf Kuruçeşme Açıkhava#Demirören Medya Grubu
Elim ayağım titriyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:39

Zeynep Bastık önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. “Heyecandan elim ayağım titriyor” diyen popçu, 90’lardan günümüze sevilen şarkıları seslendirdi.

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Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Zeynep Bastık sahneye çıktı.

Sevenlerini “Heyecandan elim ayağım titriyor. Birkaç şarkı sonra geçer diye umuyorum. Bu kalabalık o kadar güzel ki” diyerek selamlayan Bastık, geceye “Sana Bayılıyorum” ile start verdi.

Kendi eserlerinin yanı sıra 90’ların hitlerinden günümüzün sevilen rap şarkılarına uzanan geniş bir repertuvar hazırlayan ünlü popçu, dinleyicilerine eğlenceli bir gece yaşattı. Konseri izleyenler arasında Murat Boz, bir süredir aşk yaşayan Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran da vardı.

Elim ayağım titriyor

Konseri izleyenler arasında Çağrı Telkıvıran, Defne Samyeli ve Murat Boz da vardı.

 

 

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#Zeynep Bastık#Paraf Kuruçeşme Açıkhava#Demirören Medya Grubu

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