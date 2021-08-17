Elif İdiz kimdir, kaç yaşında?

1985 doğumlu olan Elif İdiz, 2021 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Annesi oyuncu Nurseli İdiz, babası Cem İdiz'dir. Oyunculuk ve şarkıcılık eğitimi aldı. İstanbul'da çeşitli mekanlarda şarkı söyledi. Elif İdiz, annesi Nurseli İdiz ile beraber 'Dualar Kalıcıdır' adlı tiyatro oyununda sahne aldı.

Elif İdiz'in babası Cem İdiz ise 1970’te Ankara Devlet Konservatuvarı viyolonsel bölümünü kazandı. Henüz bu bölümde öğrenimi sürerken 1974'te Muammer Sun ve Adnan Saygun’un yönlendirmesiyle konservatuvar kompozisyon bölümüne geçti. Muammer Sun ile Armoni, Ercivan Saydam ile kontrpuan ve füg, Mithat Fenmen ile partisyon okuma ve çalma, Ferit Tüzün ile müzikal analiz ve Kemal İlerici ile Türk Müziği Armonisi çalıştı. 1977-78 yıllarında Ankara’daki öğrenimine ara vererek Lahey’deki Hollanda Kraliyet Konservatuvarı’na giren besteci, Peter Schat’tan kompozisyon, Louis Andriessen’den çağdaş müzik formları dersleri aldı.

1978 yılında "1 Mayıs 1977'ye Ağıt" adlı senfonik şiiri Hollanda Kraliyet Konservatuvarı Orkestrası tarafından ilk kez seslendirildi.

Hollanda Dönüşü M.S.Ü. İstanbul Devlet Konservatuvarı’nı Cengiz Tanç’ın öğrencisi olarak bitiren İdiz, İlhan Usmanbaş, Bülent Tarcan, Cevad Memduh Altar ile çalışarak, bestelediği senfoni ve Dimitri Şostakoviç üzerine hazırladığı tez ile yüksek lisansını tamamladı ve okulda öğretim elemanı olarak göreve başladı. Müzik Teorisi, solfej, ileri solfej, armoni, çalgı bilgisi ve müzik tarihi dersleri verdi.

"Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi"nin çıkmasına öncülük eden sanatçı, "Bilim ve Sanat" dergisi yazı kurulu üyeliğinde de bulundu.

1993 yılında konservatuvardaki görevinden istifa eden İdiz, bağımsız besteci olarak çalışmıştır. Aynı yıl askerliğini Burdur'da yapmıştır. Orkestra ve oda müziği eserlerinin yanı sıra çok sayıda tiyatro ve film müziği besteleyen sanatçının çeşitli araştırma, inceleme yazıları yayımlanmıştır.

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