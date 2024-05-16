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Elif Buse Doğan takıntılı hayran mağduru

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#Elif Buse Doğan#Elif Buse Doğan Kimdir#İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
Elif Buse Doğan takıntılı hayran mağduru
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 07:46

Elif Buse Doğan, kendisini sürekli takip ederek tehditlerde bulunduğunu iddia ettiği takıntılı hayranı rehber Murat T. hakkında “ısrarlı takip” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılama devam ederken şarkıcı, Murat T.’nin yurtdışı seyahatlerinde dahi kendisini adım adım takip ettiğini ve tehditlerini sürdürdüğünü ileri sürdü.

Doğan, avukatı Bekir Çirli aracılığı ile Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

Elif Buse Doğan, dışarı çıktığında can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek uzaklaştırma kararı talep etti.

Mahkeme, Murat T.’nin mağdur Elif Buse Doğan’a yönelik 2 ay süreyle hiçbir şekilde rahatsız etmemesine karar verdi.

Elif Buse Doğan takıntılı hayran mağduru



Mahkeme ayrıca Murat T.’nin bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılacağını belirtti.

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Karara itiraz eden Murat T. ise asıl ünlü şarkıcının kendisinin peşini bırakmadığını iddia etti.

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#Elif Buse Doğan#Elif Buse Doğan Kimdir#İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi

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