Elif Buse Doğan takıntılı hayran mağduru

Haberin Devamı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılama devam ederken şarkıcı, Murat T.’nin yurtdışı seyahatlerinde dahi kendisini adım adım takip ettiğini ve tehditlerini sürdürdüğünü ileri sürdü.

Doğan, avukatı Bekir Çirli aracılığı ile Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

Elif Buse Doğan, dışarı çıktığında can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek uzaklaştırma kararı talep etti.

Mahkeme, Murat T.’nin mağdur Elif Buse Doğan’a yönelik 2 ay süreyle hiçbir şekilde rahatsız etmemesine karar verdi.

Haberin Devamı

Mahkeme ayrıca Murat T.’nin bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılacağını belirtti.

Karara itiraz eden Murat T. ise asıl ünlü şarkıcının kendisinin peşini bırakmadığını iddia etti.