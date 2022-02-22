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Elif Buse Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Elif Buse Doğan#Elif Buse Doğan Kimdir#Elif Buse Doğan Nereli
Elif Buse Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında

Elif Buse Doğan ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nı bitiren Doğan, TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler korosuyla bir çok konsere katılmıştır. TRT Müzik’te her hafta Serkan Çağrı ile beraber her hafta Nefesten Sese isimli programı sunmaktadır.

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Elif Buse Doğan gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. TRT Müzik’te her hafta Serkan Çağrı ile beraber Nefesten Sese isimli programı sunan Doğan ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki Elif Buse Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kocaeli’de dünyaya gelen Doğan ile ilgili merak edilenler

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

1993 yılında dünyaya gelen Elif Buse Doğan, Kocaeli’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli'de tamamlayan Elif Buse Doğan, müzik hayatına ilk olarak 2000 yılında dedesinden öğrendiği bağlama ile başladı. İlköğretim eğitimi esnasında Kocaeli'de ilköğretimler arasında yapılan ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında 1. oldu.

2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından mezun oldu. Elif Buse Doğan, üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nı birincilikle bitirmiştir. Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda yapan Elif Buse Doğan, TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler korosuyla bir çok konsere katıldı.

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Elif Buse Doğan, bir süre TRT MÜZİK’te her hafta canlı yayınlanan AŞK İÇİN isimli müzik eğlence programı hazırlayıp sundu.(2016-2017)

‘’ELİF ZAMANI’’ isimli ikinci solo albüm çalışmasını 23 Şubat 2018’de çıkaran Doğan, TRT Müzik’te her hafta yayınlanan ‘NEFESTEN SESE’ isimli müzik eğlence programını Serkan Çağrı ile beraber sunuyor.

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