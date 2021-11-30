‘Elif Ana’ filminin çekimleri başladı

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Kahramanmaraş’ta çekilen ilk sahnelerde Ali Sürmeli, Sermiyan Midyat ve Muhlis Asan kamera karşısına geçti.

Yaşadığı dönemde yaptığı iyiliklerle tanınan Elif Ana’yı Aliye Uzunatağan’ın canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Ali Sürmeli, Cezmi Baskın, İlyas Salman, Füsun Demirel, Levent Üzümcü, Orhan Aydın ve Turgay Tanülkü de yer alıyor.

Yapımcılığını Life is a Movie Film Prodüksiyon’un, yönetmenliğini Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün üstlendiği filmin senaryosunda ise Aslanyürek ve Öz’ün yanı sıra Nihat Behram’ın imzası var. Müziklerini Erkan Oğur’un yaptığı “Elif Ana”, 2022’de vizyona girecek.