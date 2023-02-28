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Elçin Sangu veli ile tartıştı... Okul önündeki kaos

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#Elçin Sangu#Şişli Terakki Vakfı#Etiler
Elçin Sangu veli ile tartıştı... Okul önündeki kaos
Orkun Ün
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 09:44

Geçen hafta çocuğunu almak için Etiler’deki Şişli Terakki Vakfı’na giden bir anne oradan tesadüfen geçen Elçin Sangu ve erkek arkadaşıyla tartıştı.

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Olayın detaylarını Orkun Ün yazdı:

Bizim çözmediğimiz bir konu var.
Aslında o kadar çok konu var ki buna belki sıra gelmiyor.
Okul çıkış saatlerinde yaşanan kaostan bahsediyorum.
Servisler bir yandan, çocuklarını almaya gelen veliler diğer yandan, oradan tesadüfen geçenler öbür yandan...
Yanlışlıkla girdin mi çıkılamayacak bir yere dönüyor okul önleri.
Etiler’deki Şişli Terakki Okulları o kaosun merkezlerinden biri mesela.
Geçen hafta çocuğunu almak için okula giden bir anne oradan tesadüfen geçen Elçin Sangu ve erkek arkadaşıyla tartışmış.
Hani sudan sebepler olur ya...
Öyle bir tartışma bu bence.
Elçin Sangu’nun erkek arkadaşı ters yönden gitmesini ve yolu açmasını istemiş hanımefendiden.
Bu istekleri kabul edilmeyince de bağırıp çağırmış kadına.
Tabii bunların hepsi bir tarafın iddiası...
Eminim Elçin Sangu’ldan dinlesem olayı onlar da kendi nedenlerini anlatacaklardır.
Hatta belki onları sinirlendiren mevzunun bambaşka olduğu ortaya çıkacaktır. Okul önlerine bir önlem alınması ve bizim şu geçirdiğimiz zor günlerde biraz daha sakin olmamız şart.

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Elçin Sangu veli ile tartıştı... Okul önündeki kaos

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#Elçin Sangu#Şişli Terakki Vakfı#Etiler

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