Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken şikâyetçi oldu: Hayatımız tehlikede

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ELÇİN Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya üzerinden kendilerine tehdit, hakaret ve şantaj içerikli mesajlar atarak dolandırıcılıkla suçlayan ve iftiralarda bulunan fenomen Ceren Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçeye göre Instagram’da ‘sihirbazbayan’ kullanıcı adıyla tanınan Ceren Yılmaz, 6 ayı aşkın süredir oyuncu ile sevgilisine tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyordu.



CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK



Ceren Yılmaz’ın ısrarlı takip, tehdit ve iftiraları nedeniyle Elçin Sangu ile Yunus Özdiken’in huzur ve sükununun bozulduğunun anlatıldığı suç duyurusu dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti: “Müvekkillere hakaret, tehdit ve iftiralarda bulunmaktadır. Müvekkillerin sanatçı kimliği, saygınlığı ve itibarını eksiltecek eylemleriyle, kimliklerini kullanarak iftira malzemesi olarak kullanmaktadır. Müvekkiller ve ailelerinin bu tehditler sebebiyle can güvenlikleri tehlikededir.” Ceren Yılmaz hakkında, “ısrarlı takip”, “huzur ve sükunu bozma”, “tehdit” ve “hakaret’” suçlarından dava açılması talep edildi.

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MAĞDUR EDİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Fenomen Ceren Yılmaz, oyuncu Elçin Sangu’nun sevgilisi Yunus Özdiken’in ajansı tarafından kendi çektiği seyahat görüntülerinin ödeme yapılmadan kullanıldığını iddia etmişti. Yılmaz, orijinal verileri silip kendisini mağdur ettiklerini öne sürmüştü.