Ela Rümeysa Cebeci kimdir, nereli, kaç yaşında? Ela Rümeysa Cebeci dizileri ve filmleri

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Ela Rümeysa Cebeci, ekran önündeki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sunuculuk kariyerinin dışında akademik bir kariyere de sahip olan Ela Rümeysa Cebeci, radyo programcılığı da yapmıştır. Oyunculuk kariyerine ise Şevkat Yerimdar isimli dizisi ile adım atan Ela Rümeysa Cebeci, son olarak TV100 ekranlarında haber sunuculuğu görevini üstlenmektedir.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Ekranlarına çıkmadan önce 2011'li yıllarda İstanbul FM radyolarında yaptığı programla tanındı.

TRT 1 ekranlarında muhabir olarak göreve başlayan Ela Rumeysa Cebeci, bir yandan da oyunculuk kariyerini başlamıştır. İlk rol aldığı dizi 2011 yılında Kanıt isimli dizidir. Aynı yıl Nuri adlı dizide de yer alan Cebeci, 2012 yılında Fetih 1453 filmi ve son olarak Şevkat Yerimdar adlı dizide rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

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ELA RUMEYSA CEBECİ KARİYERİ

• Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi

• Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans

• Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Akademisi

• Bahçeşehir ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Bölümü