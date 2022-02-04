Ela Rümeysa Cebeci kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Resmen meydan okudularVe beklenen oldu... Resmen meydan okudular#Rusya
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mıAmatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?#Hava Durumu
Ozan Tufan çok farklı döndü İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...Ozan Tufan 'çok farklı' döndü! İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...#Ozan Tufan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğduCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğdu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çirkin saldırıya tepki yağdı Ve karar verildiÇirkin saldırıya tepki yağdı! Ve karar verildi#Onur Anıtı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Akılalmaz... 14 aydır karantinada, yaptırdığı 78 koronavirüs testi de pozitif çıktıAkılalmaz... 14 aydır karantinada, yaptırdığı 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı#İstanbul
Aziz Yıldırım hukuk savaşı başlatıyor 3 Temmuz sürecine ilişkin yeni açıklama...Aziz Yıldırım hukuk savaşı başlatıyor! 3 Temmuz sürecine ilişkin yeni açıklama...#Aziz Yıldırım
Harvard profesöründen flaş BA.2 açıklaması: Süper varyantHarvard profesöründen flaş BA.2 açıklaması: Süper varyant!#Koronavirüs
Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor Son 6 metre kaldı ancak...Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor! Son 6 metre kaldı ancak...#Fas
“Çok küçüktüm” dedi ve ekledi: Bundan kimseye bahsedemedim“Çok küçüktüm” dedi ve ekledi: Bundan kimseye bahsedemedim#Büşra Pekin
Oluşması 2000 yıl sürdü, 25 yılda eridi Büyük krize neden olabilir...Oluşması 2000 yıl sürdü, 25 yılda eridi! Büyük krize neden olabilir...#Everest
Fatma Girikin bakıcısı ilk kez konuştu... Anlatırken gözyaşlarına boğulduFatma Girik'in bakıcısı ilk kez konuştu... Anlatırken gözyaşlarına boğuldu!#FATMA GİRİK
Ece Erkenin yaşadıkları beni çok üzdüEce Erken'in yaşadıkları beni çok üzdü!#Arda Kural
Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacakŞöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak#Geoffrey Paschel
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Ela Rümeysa Cebeci kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Ela Rümeysa Cebeci#Ela Rümeysa Cebeci Kimdir#Ela Rümeysa Cebeci Nereli
Ela Rümeysa Cebeci kimdir, nereli, kaç yaşında

Ela Rümeysa Cebeci, ekran önündeki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sunuculuk kariyerinin dışında akademik bir kariyere de sahip olan Ela Rümeysa Cebeci, radyo programcılığı da yapmıştır. Oyunculuk kariyerine ise Şevkat Yerimdar isimli dizisi ile adım atan Ela Rümeysa Cebeci, son olarak TV100 ekranlarında haber sunuculuğu görevini üstlenmektedir.

Haberin Devamı

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Ekranlarına çıkmadan önce 2011'li yıllarda İstanbul FM radyolarında yaptığı programla tanındı.

TRT 1 ekranlarında muhabir olarak göreve başlayan Ela Rumeysa Cebeci, bir yandan da oyunculuk kariyerini başlamıştır. İlk rol aldığı dizi 2011 yılında Kanıt isimli dizidir. Aynı yıl Nuri adlı dizide de yer alan Cebeci, 2012 yılında Fetih 1453 filmi ve son olarak Şevkat Yerimdar adlı dizide rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

ELA RUMEYSA CEBECİ KARİYERİ

• Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi

• Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans

• Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Akademisi

• Bahçeşehir ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Bölümü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ela Rümeysa Cebeci#Ela Rümeysa Cebeci Kimdir#Ela Rümeysa Cebeci Nereli

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı

#Onur Anıtı
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı

#Onur Anıtı
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere