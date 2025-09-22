Ela artık 3 yaşında... 22.09.2022!

Haberin Devamı

Erdim, videonun altına “Ela 3 yaşında... 22.09.2022! Gözümün nuru, gönlümün diğer yarısı...” notunu düşerek duygularını dile getirdi.

2017’de evlendi, iki çocuk babası oldu

Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Ses ve Ela adında iki çocukları dünyaya gelmişti.

Ancak ikili, 2024 yılında aldıkları ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Anlaşmalı boşanan çift, çocuklarının velayeti konusunda ortak bir karara varmış ve çocuklar anne Seda Çınar’ın yanında kalmıştı.

Ela 3 yaşına bastı

Ünlü oyuncunun bugün 3 yaşına giren kızı Ela için paylaştığı video, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Haberin Devamı

Ümit Erdim’in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, Erdim'in baba sevgisini gösteren bu paylaşıma "İyi ki doğdun Ela", "Nice mutlu yaşlara" gibi yorumlarla destek verdi.