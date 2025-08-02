×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Eğlence mekanındaki tartışma kanlı bitti... Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Aksakallı#Ezgi Mola#Çeşme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 08:46

İZMİR’in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran 2 kişi, tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı’yı tabancayla ayağından vurdu. Mekandaki panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mustafa Aksakallı, Ezgi Mola ile evliliğini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı...

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi’ndeki bir mekanda meydana geldi.

İddiaya göre, M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı. Mekan sahibi Mustafa Aksakallı, 2 kişiye müdahale etmek istedi. Bunun üzerine iki kişiden biri tabancayla Aksakallı’ya ateş etti.

Eğlence mekanındaki tartışma kanlı bitti... Ezgi Molanın eski eşi Mustafa Aksakallı vuruldu


Ayağından vurulan Aksakallı yığılırken, eğlence mekanında yaşanan büyük panik ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eğlence mekanındaki tartışma kanlı bitti... Ezgi Molanın eski eşi Mustafa Aksakallı vuruldu


İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis 2 şüpheliyi de gözaltına alırken, yaralı Aksakallı ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Aksakallı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Eğlence mekanındaki tartışma kanlı bitti... Ezgi Molanın eski eşi Mustafa Aksakallı vuruldu


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

Gözden KaçmasınEzgi Mola ile Mustafa Aksakallının evliliği neden bitti 3 günde ne değiştiEzgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın evliliği neden bitti? 3 günde ne değişti?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Aksakallı#Ezgi Mola#Çeşme

BAKMADAN GEÇME!