Eğitim için Londra'ya gitti! Su Atacan'ın yeni hayatı...

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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan’ın kızları Su Atacan, eğitim hayatında yeni bir döneme başladı. Liseyi Türkiye’de tamamlayan Su, üniversite eğitimi için tercihini yurt dışından yana kullandı.

Üniversite eğitimi için Londra’nın yolunu tutan Su Atacan, kalacağı odaya yerleşerek yeni hayatına ilk adımı attı. Genç kızın bu özel gününde anne ve babası da onu yalnız bırakmadı. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, kızlarıyla birlikte Londra’ya giderek hem yerleşmesine yardımcı oldu hem de yeni hayatına başlarken ona destek verdi.

Altı bavulla yeni bir hayat

Su Atacan’ın Londra yolculuğu için yaklaşık altı bavul hazırladığı görüldü. Genç kız, üniversite eğitimi boyunca ailesinden ilk kez ayrı yaşayacak.

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Kızının evden ayrılıp üniversite için başka bir ülkede yaşamaya başlaması ise Yağmur Atacan için duygusal anlara sahne oldu. Atacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızına duyduğu gururu ve sevgiyi dile getirdi.

“Yolun açık olsun kızım”

Yağmur Atacan, kızına veda ederken şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim hayatına bambaşka bir kapı açıyor bugün kızım. Sadece ailesinden ayrıldığı yeni evinin değil, aynı zamanda yepyeni arkadaşlarının ve başka bir ülkenin kapısı bu kapı... Aşk ile dünyaya geldin, sevgi ile büyüdün; şimdi sıra sorumluluklarını almana geldi! Altı büyük valizle geldin, omuzlarında başarı apoletleri ile dönmeni bekliyoruz ülkemize. Yolun açık olsun kızım, seni çok seviyorum.”

Pınar Altuğ da kızının Londra’daki yeni hayatına ilk adımını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü oyuncu, kızının yolculuk sürecini paylaşarak, “Yolun açık olsun güzel bebeğim” notunu düştü.