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Ege'ye ünlü yağmuru

Güncelleme Tarihi:

#Özgü Kaya#Berk Atan#Asuman Dabak
Egeye ünlü yağmuru
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 07:55

Yaz sezonuyla birlikte ünlü isimler Ege kıyılarına akın etti. Çeşme ve Bodrum sahillerinden objektiflere renkli kareler yansıdı.

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Kız kıza eğlence

Çeşme’de tatil yapan Özgü Kaya önceki gün bir kız arkadaşıyla Dalyan The Beach of Momo’daydı.

Egeye ünlü yağmuru


Kumların üstüne uzanarak güneşlenen ikili daha sonra birlikte denize girdi.

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Egeye ünlü yağmuru


Arkadaşının suyun içinde kucağına aldığı Kaya’nın neşeli halleri objektife de yansıdı. 

Egeye ünlü yağmuru

Sulu şaka

Tatil için Çeşme’yi tercih eden ünlü isimlerden biri de Berk Atan. Ünlü oyuncu önceki gün meslektaşı Selin Soydan’la plajdaydı.

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Egeye ünlü yağmuru

Atan, birlikte denize girdiği Soydan’la üzerine su atarak şakalaştı.

Egeye ünlü yağmuru

Deniz sohbeti

Yoğun geçen sezonun ardından soluğu Çeşme’de alan Asuman Dabak, The Beach of Momo’da objektife takıldı.

Egeye ünlü yağmuru

Senarist Bekir Baran Sıtkı’yla denizde sohbet ederken görüntülenen oyuncu, leopar desenli bikinisi ve bandanasıyla dikkat çekti. 

Egeye ünlü yağmuru

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#Özgü Kaya#Berk Atan#Asuman Dabak

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