Ege'ye ünlü yağmuru

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Kız kıza eğlence
Çeşme’de tatil yapan Özgü Kaya önceki gün bir kız arkadaşıyla Dalyan The Beach of Momo’daydı.
Sulu şaka
Tatil için Çeşme’yi tercih eden ünlü isimlerden biri de Berk Atan. Ünlü oyuncu önceki gün meslektaşı Selin Soydan’la plajdaydı.
Atan, birlikte denize girdiği Soydan’la üzerine su atarak şakalaştı.
Deniz sohbeti
Yoğun geçen sezonun ardından soluğu Çeşme’de alan Asuman Dabak, The Beach of Momo’da objektife takıldı.
Senarist Bekir Baran Sıtkı’yla denizde sohbet ederken görüntülenen oyuncu, leopar desenli bikinisi ve bandanasıyla dikkat çekti.