×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ege Kökenli acı haberi duyurdu: Kızımızı kaybettik...

Güncelleme Tarihi:

#Ege Kökenli#Lior Ahituv#Hamile
Ege Kökenli acı haberi duyurdu: Kızımızı kaybettik...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 15:08

2022 yılınds Lior Ahituv ile nikah masasına oturan Ege Kökenli, geçtiğimiz mart ayında hamile olduğunu duyurmuştu. Kızını kucağına almak için gün sayan oyuncu, acı haberle sarsıldı. 22 haftalık hamile olan Kökenli, bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Haberin Devamı

İşte Ege Kökenli'nin o paylaşımı:

"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar...
Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22. haftasında, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu.
Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.
Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz.
Bu süreçte göstereceğiniz anlayış, hassasiyet ve saygı için şimdiden teşekkür ederiz.
Ege & Lior "

Ege Kökenli acı haberi duyurdu: Kızımızı kaybettik...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ege Kökenli#Lior Ahituv#Hamile

BAKMADAN GEÇME!