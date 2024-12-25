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Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... 'Vefalı gelinmişsin'

Güncelleme Tarihi:

#Yaprak Dökümü#Bennu Yıldırımlar#Halil Ergün
Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 16:24

2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinin oyuncuları Bennu Yıldırımlar, Halil Ergün ve Güler Ökten bir araya geldi.

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2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan efsane dizi 'Yaprak Dökümü' Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanmıştı.

Dizide, Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir gibi ünlü isimler rol almıştı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Bennu Yıldırımlar dizide 'Ali Rıza Bey' karakteriyle babasını canlandıran Halil Ergün ve 'Cevriye Hanım' rolüyle kayınvalidesini oynayan Güler Ökten ile bir araya geldi.

Yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmayı Bennu Yıldırımlar, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Büyük ilgi gören kareye, 'Kayınvalidenden az çekmedin Fikret', 'Cevriye, Fikret buluşmuş inanmıyorum', 'Vefalı gelinmişsin' şeklinde yorumlar yapıldı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Kimler geldi, kimler geçti...

Şimdi şöyle bir geçmişe gidelim 2000'li yıllarda ekrandan hangi diziler gelip geçti. Bazılarının yıldızları yeni yapımlarla yola devam etti, bazılarının yıldızları da ekranlardan uzaklaştı. İşte 2000'li yıllarda ekrana gelen ve soluksuz izlenen o diziler.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Asmalı Konak

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı dizi, Kapadokya'nın ünlenmesine de sebep olmuştu. Meral Okay'ın yazar olarak bu kadronun içinde yer alması da başarıda önemli bir paya sahip. Asmalı Konak Hayat adıyla sinemaya da uyarlandı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Doktorlar

Türkiye'de ekranın, tekrarları bile en çok izlenen dizilerinden biri olarak tarihe geçti Doktorlar... Dizinin kadrosunda yer alan isimler ünlülerine ün kattı. 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan ise oyunculuğu bıraktı.

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Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Avrupa Yakası

Gülse Birsel'in "ne yaparsa iyi yapar" unvanını almasına sebep olan dizilerin başında gelir. Oldukça iyi bir kadrosu olan dizide Ata Demirer'den Engin Günaydın'a, Gazanfer Özcan'dan Hasibe Eren'e kadar çok sayıda ünlü oyuncu yer almıştı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Ezel

Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Dayı karakteri ve bıçkın delikanlı Kenan İmirzalıoğlu'nun fenomenler arasına girmiş dizisi. Arkadaşlarının ihanetine uğrayan 'Ezel' geçmişin intikamını almak için yemin etmiştir!

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Arka Sokaklar

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"Adam pisliğin teki çıktı Rıza Baba" cümlesini defalarca duyduğumuz Arka Sokaklar hala ekranlarda yayın hayatına devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi her hafta zirvedeki yerini koruyor!

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Aşk-ı Memnu

Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakteri ve dizinin çapkını Behlül rolündeki Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşadığı yasak aşkı konu alan dizi geniş izleyici kitlesine sahipti. Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin de bulunduğu usta oyuncu kadrosu ve "Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme", "Behlül kaçar!" replikleriyle akıllara kazındı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Adanalı

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Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı dizide tanıdı çoğumuz Serenay Sarıkaya'yı. O şimdi Türkiye'nin en ünlü kadın oyuncularından birisi... Dizide Sarıkaya, Kaynarca'nın canlandırdığı karakterin kızı rolündeydi.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Binbir Gece

Şehrazat karakteriyle akıllara kazınan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrolünü oynadığı Binbir Gece ilgiyle izlenen diziler arasındaydı. Hatta dizinin konusu dünyanın birçok ülkesini de etkisi altına aldı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Ekmek Teknesi

Kuzguncuk'ta çekilen Ekmek Teknesi de fenomen diziler arasında yer alıyor. Heredot Cevdet, Kirli, Bican, Korkut, Celal ve Ölü ise dizideki efsane karakterler.

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Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Tatlı Hayat

Türkan Şoray ve Haluk Bilginer gibi efsane oyuncuların bir arada yer aldığı, adı gibi tatlı sit-com.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

İçerde

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor'un yer aldığı polisiye dizisi bir döneme damga vurdu. Babasının intikamını almak isteyen Sarp gizli polis olarak mafyanın içine sızar ve olaylar gelişir...

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Yabancı Damat

Geniş oyuncu kadrosu, Yunanistan'a kadar uzanan hikayesi ve oyunculuk adına oldukça doyurucu şiveleriyle ünlü bir diziydi. Başrollerinde ise Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik vardı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Kavak Yelleri

Pelin Karahan, Aslı Enver ve İbrahim Kendirci'yi seyirciye tanıtan dizi.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Hatırla Sevgili

Beren Saat'in Bihter Ziyagil olmadan önceki hayatını izleyicilere sunan dizi... Siyasi görüşlerinin farklı olması sebebiyle araları açılan iki eski dostun çocuklarının birbirlerine aşık olması ve dönemin siyasi gelişmelerinden etkilenen aşklarını seyrettik hayranlıkla.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Muhteşem Yüzyıl

Başrollerini Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin paylaştığı dizi sadece ülkemizde değil dünyada da efsane diziler arasında yerini aldı. Muhteşem Yüzyıl geniş oyuncu kadrosunun yanı sıra Meryem Uzerli'ye de şöhretin kapılarını açtı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Kurtlar Vadisi

Polat Alemdar karakteriyle ünlenen Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı dizi bir dönemin en çok izlenen yapımıydı. Mafyanın içine sızmış devlet görevlisi Polat Alemdar'ın tek bir amacı vardı yeraltı dünyasındaki kirli oyunları bitirmek!

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Hayat Bilgisi

Perran Kutman'ın Afet Hoca olarak başrol oynadığı dizi kadroda yer alan Gökçe Bahadır'ın ekranda yıldızını parlattı. Bu dizinin ardından Yaprak Dökümü ile kariyerinin en hafızalara kazınan karakterlerinden birini oynadı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

7 Numara

Sıradan ailelerden gelen gençlerin günlük hayattaki hikayeleri üzerine kurulu bir diziydi. İzleyiciyi gülümseten bazen de düşündüren bir yapım olarak akıllarda kaldı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Cennet Mahallesi

Alişan ve Çağla Şıkel ikilisinin dostluğunu bugünlere getiren dizide Zeki Alasya ve Müjdat Gezen'in yanı sıra Melek Baykal da yer alıyordu.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Çocuklar Duymasın

Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı dizi, ekranın en uzun süre yayınlanan yapımlarından biri olarak tarihe geçti.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Arka Sıradakiler

Belki de kimsenin lisesi öyle değildi. Ama bu dizi gerçekten çok sevildi ve ülkenin en çok izlenen okul dizilerinden birisi olmayı başardı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Selena

SE - LE - NA! Sinem Kobal büyüdüğünde ve bir dizide başrol olduğunda ise yıl 2006'ydı. Biraz kurgu biraz yurt dışı versiyonlardan destekle; çocuklar arasında epey popüler bir dizi oldu.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Hepsi 1

Şarkılarının yanı sıra dizileriyle de zamanının popüler grubu olan Hepsi üyelerinin yer aldığı gençlik dizisi çok sevildi.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Akasya Durağı

Çiçek Taksi ile başlayan taksi dizileri furyasının 2000'li yıllardaki temsilcisi olan dizide rahmetli Zeki Alasya da oynuyordu. "Hallederiz Kadir" olarak ün yapmış Levent Ülgen de dahil olmak üzere birçok ünlü sanatçı bu dizide yer aldı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Küçük oyuncusu Osman'ın izleyenleri gözyaşlarına boğduğu dizi... Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün başrolünü paylaştığı dram ağırlıklı dizi unutulmazlar arasında yerini aldı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Yalan Dünya

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı nişanlısını yan komşusundan uzak tutmaya çalışan Nurhayat'ın çabasını izlediğimiz, izlerken kahkalara boğulduğumuz komedi dizisi...

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Ulan İstanbul

İstanbul'da bir dolandırıcılık çetesinin lideri olan Kandemir, yanında yetiştirdiği ekibiyle kendine özgü tarzı ve ilkeleri olan soygunlar yapmaktadır. Ekibin temel felsefesi; "Adaletli Çalmak" olan hem güldüren hem üzen diziler arasında yer aldı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

Suskunlar

Sleepers filminden uyarlanan, dört küçüğün geleceğe taşıdığı büyük hikayeyi konu edinen Suskunlar dizisi de izleyenleri ağlatmaktan geri kalmadı.

Efsane dizinin oyuncuları bir araya geldi... Vefalı gelinmişsin

 

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#Yaprak Dökümü#Bennu Yıldırımlar#Halil Ergün

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