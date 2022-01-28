Efsane dizinin 72 yaÅŸÄ±ndaki oyuncusu aÅŸkÄ± internette buldu: AramÄ±yordum, o bana geldi

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HER ÅžEY Ä°NTERNETTE BAÅžLADI

Genellikle genÃ§ kuÅŸaklara yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan bir durum onun ve kendisi gibi oyuncu olan belli bir yaÅŸa gelmiÅŸ sevgilisinin baÅŸÄ±na geldi. Ã–nce Facebook Ã¼zerinden baÅŸlayan sohbetleri sonra Ã¶zel yazÄ±ÅŸmalara, internet Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere uzandÄ±. Oradan da bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸka. Ãœstelik, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun tam da "Ben aramÄ±yordum, o beni buldu" sÃ¶zleriyle tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir aÅŸka.

AÅžK, UMULMADIK BÄ°R ANDA BAÅžLADI

Bu ilginÃ§ aÅŸkÄ±n kahramanlarÄ±, bir dÃ¶nemin izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran dizilerinden Dallas'taki Bobby Ewing rolÃ¼yle tanÄ±nan 72 yaÅŸÄ±ndaki Patrick Duffy ile yine bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ dizilerinden Matlock'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Happy Days ile adÄ±nÄ± duyuran 66 yaÅŸÄ±ndaki Linda Purl. Ä°ki oyuncu, ummadÄ±klarÄ± bir anda baÅŸlayan aÅŸklarÄ±nÄ± konuk olduklarÄ± This Morning programÄ±nda iliÅŸkilerinin nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

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GÃœNDE Ä°KÄ° YA DA ÃœÃ‡ SAAT GÃ–RÃœNTÃœLÃœ SOHBET

Ä°ngiliz ITV kanalÄ±nda ekrana gelen program boyunca iki sunucunun sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ± Duffy ve Purl. Ã–nce internet Ã¼zerinden bir grup sohbetiyle baÅŸlamÄ±ÅŸ aralarÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸma. Sonra Duffy ve Purl, yine internet Ã¼zerinden Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geÃ§miÅŸler. ArdÄ±ndan da iki ya da Ã¼Ã§ saat sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸlamÄ±ÅŸ.

'COVID ROMANTÄ°ZMÄ°'

Patrick Duffy "Bu bir Covid romantizmi. DÃ¶rt ay boyunca aynÄ± odada oturmadÄ±k ama birbirimizle her gÃ¼n konuÅŸtuk" dedi. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ä°ki aydan uzun bir sÃ¼re birbirimize mesaj yazmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼k. Her akÅŸam iki ya da Ã¼Ã§ saat boyunca Zoom Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Sonra arabama atladÄ±m ve tam 23 saat boyunca direksiyon salladÄ±m. Sonunda onun evinin kapÄ±sÄ±ndaydÄ±m ve bir daha ayrÄ±lmadÄ±k."

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'BÃ–YLE BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ° PANDEMÄ° Ã–NCESÄ°NDE GERÃ‡EKLEÅžMEZDÄ°'

Linda Purl, bÃ¶yle bir iliÅŸkinin pandemi Ã¶ncesinde baÅŸlamasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. "Ã‡Ã¼nkÃ¼ pandemi Ã¶ncesi normal hayatlarÄ±mÄ±zda, gÃ¼nde iki ya da Ã¼Ã§ saat boyunca internet Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapamazdÄ±k."

'BEN AÅžK ARAMIYORDUM, O BENÄ° BULDU'

Purl, yaÅŸadÄ±klarÄ± bu durumu "DÃ¼nyadaki en gÃ¼zel ÅŸey" diye tanÄ±mladÄ±. Patrick Duffy ise "Ben aÅŸkÄ± aramÄ±yordum, o gelip beni buldu" sÃ¶zleriyle Ã¶zetledi. Linda Purl ve Patrick Duffy, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±ndan bu yana romantik iliÅŸkilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

Duffy, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda verdiÄŸi bir röportajda dansçÄ± eÅŸi Carlyn Rosser'Ä±n 2017 yÄ±lÄ±ndaki ölümünden sonra bir daha hiç kimseyle flört etmeyeceÄŸini düÅŸündüÄŸünü anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da ÅŸunlarÄ± eklemiÅŸti: "AÅŸk aramÄ±yordum. AÅŸka ihtiyacÄ±m oldUÄŸunu bilmiyordum."

Ã–PMEK Ä°Ã‡Ä°N Ä°ZÄ°N Ä°STEMÄ°Åž

Linda Purl ile saatlerce mesajlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Duffy "BÃ¶yle yaparak birbirinizi daha iyi tanÄ±yorsunuz" diye konuÅŸtu. Ã‡ift, pandemi kÄ±sÄ±tlamalarÄ± gevÅŸetilince de ilk fÄ±rsatta birbirleriyle gerÃ§ek hayatta tanÄ±ÅŸma kararÄ± almÄ±ÅŸ. Purl ile gerÃ§ek hayatta tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda da onu Ã¶pmek iÃ§in izin istemiÅŸ Patrick Duffy.

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'AÅžKA Ä°HTÄ°YACIM OLDUÄžUNU BÄ°LMÄ°YORDUM'

Duffy iÃ§in Linda Purl ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu aÅŸk, kendisi iÃ§in tamamen sÃ¼rpriz oldu. EÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra bir daha aÅŸÄ±k olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini bir kez daha tekrarladÄ± Duffy. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bunun gerÃ§ek olabileceÄŸini bir dakika bile dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim. BÃ¶yle hissedeceÄŸim asla aklÄ±ma gelmedi. Åžimdi inanÄ±lmayacak kadar mutlu bir iliÅŸkinin iÃ§indeyim."

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ONLARI SADECE Ã–LÃœM AYIRABÄ°LDÄ°

Patrick Duffy, tek evliliÄŸini 1974 yÄ±lÄ±nda Carlyn Rosser ile yaptÄ±. EÅŸini 2017 yÄ±lÄ±nda kaybetti. Ã‡iftin bu evlilikten iki tane yetiÅŸkin Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

DÃ–RT KEZ EVLENÄ°P BOÅžANDI

Linda Purl ise dÃ¶rt evlilik yaptÄ±. Sadece ikinci evliliÄŸinden bir tane Ã§ocuk sahibi oldu.

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EFSANE DÄ°ZÄ°

Patrick Duffy'nin, Bobby Ewing karakteriyle hafÄ±zalara kazÄ±nmasÄ±na neden olan Dallas dizisine gelirsek. David Jacobs'Ä±n yarattÄ±ÄŸÄ± dizi, 1978 ile 1991 arasÄ±nda ekranda kaldÄ±. Tv tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Dallas, Guinness Rekorlar KitabÄ±'na en Ã§ok izlenen televizyon programÄ± olarak geÃ§ti. Larry Hagman'Ä±n canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dizinin kÃ¶tÃ¼ karakteri JR ise TV tarihinin en kÃ¶tÃ¼ karakterleri arasÄ±nda anÄ±lÄ±yor.

KIRILMASI ZOR REKOR

Dallasâ€™Ä±n yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ olduÄŸu, 21 KasÄ±m 1980â€™deki bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ABD'de izlenme rekoru kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Dizide herkese kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yapan J.Râ€™Ä± kimin vurduÄŸunu gÃ¶rebilmek iÃ§in Amerikan CBS televizyonunu tam 83 milyon kiÅŸi izledi. KÄ±rÄ±lmasÄ± oldukÃ§a zor olan bu rekoru daha sonra sadece yine CBS kanalÄ±nda yayÄ±nlanan MASH dizisinin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile kÄ±rÄ±labildi. Fakat 1984-1985 sezonunda Bobby karakterinin bir araba Ã§arpmasÄ± sonucu diziden ayrÄ±lmasÄ± ve bir sezon sonrasÄ± sanki daha Ã¶nce yaÅŸananlar yok sayÄ±lÄ±p tekrar hayata dÃ¶nmesi dizinin dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu ve dizinin izlenme oranÄ± hÄ±zlÄ±ca dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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MÄ°NÄ° DÄ°ZÄ° OLARAK TASARLANDI,YILLARCA SÃœRDÃœ

Dallas aslÄ±nda 1978 yÄ±lÄ±nda 4 bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k bir mini dizi olarak tasarlanmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgi sebebiyle 1991 yÄ±lÄ±nda kadar yayÄ±nlandÄ±. Toplam 356 bÃ¶lÃ¼m Ã§ekildi. 1995 ile 1998 yÄ±llarÄ±nda iki tane de devam film Ã§ekildi.

TÃœRKÄ°YE'DE DE Ã‡OK Ä°ZLENDÄ°

Dallas dizisi TÃ¼rkiye'de 1989 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanmaya baÅŸladÄ±. TÄ±pkÄ± ABD'de olduÄŸu gibi bÃ¼yÃ¼k bir ilgiyle izlendi. Dallas dizisi TeksaslÄ± petrol zengini bir aile iÃ§inde yaÅŸanan acÄ± dolu bir gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesini, ihtirasÄ± ve ihaneti konu ediniyor. Dallas, Ewing ailesinin bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu olan JR'in sinsi gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ ile Ã¶zdeÅŸleÅŸmiÅŸti. Bu dizi, TeksaslÄ± petrol zengini olan Ewing ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ Southfork Ã‡iftliÄŸi'nde geÃ§iyor.







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