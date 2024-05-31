Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya'ya konuşma yasağı

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Talebi değerlendiren mahkeme, Deniz Akkaya’nın 1 ay süreyle mağdur Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin’e yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Akkaya karara uymazsa hakkında 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacak.

‘Suça sürüklenen çocuk’

AYŞE Önbilgin olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Önbilgin ‘Suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ifade verdi. Önbilgin ifadesinin ardından Adli Tabipliğe sevk edildi. Önbilgin için suçun cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olup olmadığına ilişkin rapor düzenlendi.