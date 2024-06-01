Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya'ya velayet davası

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DENİZ Akkaya’nın sosyal medya üzerinden kızı ve kendisi hakkında asılsız ithamlarda bulunarak kamuoyunda rencide ettiğini öne süren Efe Önbilgin, önceki gün Aile Mahkemesi’ne başvurarak bir ay konuşmama kararı aldırmıştı. Efe Önbilgin, bu kararının ardından bu kez velayet hakkını kötüye kullandığı iddiasıyla Deniz Akkaya’ya ‘velayetin değiştirilmesi’ davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:

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UYUŞTURUCU TESPİTİ İSTİYORUZ



“Deniz Akkaya, mesleği gereği yurtdışında yaşayan Efe Önbilgin’in kızıyla iletişim araçlarıyla dahi iletişim kurmasını bilinçli eylemleriyle engellemiştir. Efe Önbilgin, Akkaya’nın engellemelerine rağmen çocuğuyla İngiltere ve Fransa’da görüşmüştür. Akkaya kendi özel hayatını kısıtladığını kızına sürekli söylemekte ve bu nedenle kızını sık sık yaşlı ve hasta olan dedesinin evine göndermektedir. Deniz Akkaya, “burnu sürtsün diye kendim teslim ettim çocuk esirgeme’ye” diyecek kadar şuurunu kaybetmiş durumdadır. Deniz Akkaya’nın uzun yıllardır uyuşturucu madde kullandığı duyumlarını da almış bulunmaktayız. Akkaya’nın Adli Tıp Kurumu’na sevki yapılarak uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini istiyoruz.”

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TÜRKİYE’YE GELEREK KIZINI ALMAYA HAZIR



Dava dilekçesinde Efe Önbilgin’in kızını almaya hazır olduğu da vurgulandı: “Çocuğa bakmanın ağır bir yük olduğunu açıkça söyleyen ve Efe Önbilgin’in babalık görevini yapmasını sürekli engelleyen Deniz Akkaya, velayet görevini kötüye kullanmıştır. Londra’da son derece rahat bir hayatı olan Efe Önbilgin, kızına maddi-manevi tüm desteği vakfetmeye hazırdır. Akkaya’nın çocuğun üstün yararını hiçe sayan ve ona açıkça zarar veren eylemleri nedeniyle velayetin bizzat Türkiye’ye gelerek almaya hazır olan Efe Önbilgin’e verilmesini istiyoruz.”