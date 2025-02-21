Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya mahkemelik oldu: Kızım benimle yaşıyor nafaka kaldırılsın

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Akkaya 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmış, devlet korumasında olan A. Önbilgin babasına teslim edilmişti.



Efe Önbilgin, açtığı velayet davası devam ederken, kızı için Akkaya’ya ödediği aylık 4 bin liralık nafakanın kaldırılması talebiyle bir dava daha açtı.



Avukat Şeyda Yıldırım’ın İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde şöyle denildi:



“A. Önbilgin babasıyla yaşamaya devam ettiği için Deniz Akkaya’ya ödenen aylık 4 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca Akkaya’nın nafakaya dayalı başlattığı icra takibi işlemleri devam etmektedir. Müvekkilin kızının kendisine teslim edildiği 28 Mayıs 2024 itibarıyla borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istiyoruz.”