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Edvina Çeşme'de İbrahim Paros'ta

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Kutluay#Edvina Sponza#Demet Şener
Edvina Çeşmede İbrahim Parosta
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 07:00

İbrahim Kutluay, uğruna Demet Şener’le 13 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Edvina Sponza’dan bir süre önce ayrılmıştı. Kutluay şimdi eski eşi Demet Şener’le Yunan adası Paros’ta tatilde, Sponza ise arkadaşlarıyla Çeşme’de.

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BİR DARGIN BİR BARIŞIK SÜRÜYORDU

İbrahim Kutluay iki çocuğunun annesi Demet Şener’le 13 yıllık evliliğini 2018’de olaylı şekilde noktalamış, sevgilisi Edvina Sponza’yla ilişkisini de uzun yıllar boyunca bir dargın bir barışık şekilde sürdürmüştü.

Edvina Çeşmede İbrahim Parosta

Kutluay’la Sponza’nın yolları bir süre önce yeniden ayrılırken, eski basketbolcunun hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı; Demet Şener’le aralarındaki küslük sona erdi.

AİLE YENİDEN BİR ARADA

Geçmişte sık sık mahkemelik olan ve uzun süre konuşmayan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, aralarındaki buzları çocukları İrem ve Ömer için eritti.

Edvina Çeşmede İbrahim Parosta

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“İlişki yok ama çocuklarımız için görüşme kararı aldık” diyen ikili, şimdilerde Yunanistan’ın Paros Adası’nda çocuklarıyla birlikte bu barışı kutluyor.

Edvina Çeşmede İbrahim Parosta


Edvina Sponza ise Çeşme’de arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor. 

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#İbrahim Kutluay#Edvina Sponza#Demet Şener

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