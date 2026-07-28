Edvina Çeşme'de İbrahim Paros'ta

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BİR DARGIN BİR BARIŞIK SÜRÜYORDU

İbrahim Kutluay iki çocuğunun annesi Demet Şener’le 13 yıllık evliliğini 2018’de olaylı şekilde noktalamış, sevgilisi Edvina Sponza’yla ilişkisini de uzun yıllar boyunca bir dargın bir barışık şekilde sürdürmüştü.

Kutluay’la Sponza’nın yolları bir süre önce yeniden ayrılırken, eski basketbolcunun hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı; Demet Şener’le aralarındaki küslük sona erdi.

AİLE YENİDEN BİR ARADA

Geçmişte sık sık mahkemelik olan ve uzun süre konuşmayan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, aralarındaki buzları çocukları İrem ve Ömer için eritti.

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“İlişki yok ama çocuklarımız için görüşme kararı aldık” diyen ikili, şimdilerde Yunanistan’ın Paros Adası’nda çocuklarıyla birlikte bu barışı kutluyor.