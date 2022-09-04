Edis'ten esprili cevap: Benden dudak istemeyin

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Edis, bir hayranı “Dudak” şarkısını söylemesini isteyince şöyle dedi: “Benden ‘Dudak’ falan istemeyin. Sonra başıma bela oluyor. Twitter’da gündem oluyorum. Icardi de geliyormuş, öyle şeyler söylüyorlar. Niye benimle dalga geçiyorsunuz? Gerçi ben olsam ben de gülerdim ama abartmayın. Melek gibi insanım, şeytan yaptınız beni.”

Galatasaray’a transferiyle gündeme gelen Mauro Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara ile ilişkisiyle sık sık gündeme geliyor. Edis’e de son dönemde sosyal medyada Wanda Nara ile ilgili espriler yapılıyor.