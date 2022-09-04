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Edis'ten esprili cevap: Benden dudak istemeyin

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#Edis#Zeynep Bastık#Bensu Soral
Edisten esprili cevap: Benden dudak istemeyin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 09:14

Evli arkadaşları Zeynep Bastık ve Bensu Soral’la sergilediği samimi tavırlar nedeniyle sosyal medyada espri konusu olan Edis, önceki akşam Antalya’da verdiği konserde ilginç bir konuşma yaptı.

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Edis, bir hayranı “Dudak” şarkısını söylemesini isteyince şöyle dedi: “Benden ‘Dudak’ falan istemeyin. Sonra başıma bela oluyor. Twitter’da gündem oluyorum. Icardi de geliyormuş, öyle şeyler söylüyorlar. Niye benimle dalga geçiyorsunuz? Gerçi ben olsam ben de gülerdim ama abartmayın. Melek gibi insanım, şeytan yaptınız beni.”

Edisten esprili cevap: Benden dudak istemeyin

Galatasaray’a transferiyle gündeme gelen Mauro Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara ile ilişkisiyle sık sık gündeme geliyor. Edis’e de son dönemde sosyal medyada Wanda Nara ile ilgili espriler yapılıyor.

 

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#Edis#Zeynep Bastık#Bensu Soral

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