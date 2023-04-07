Edis'in ilk durağı Azerbaycan

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Ayağının iyileştiğini söyleyen şarkıcı, “Beni çok zorladı bu sağlık durumu. Konserlerim iptal oldu, işlerim aksadı.

Spor da yapamadım bu süreçte. Şu an iyiyim ama, geçti neredeyse. Konserlerimize başlıyoruz yakında. İlk durak Azerbaycan olacak. Çok büyük bir salonda çıkacağım. Orada konser veren ilk Türk olacağım” dedi.

Yeni single’ı “Bana mı?” için aldığı yorumlar sorulunca “Diğer şarkılarıma nazaran daha kişisel bir yolu var. Çok sürpriz olmadı. Mutluyum ben” diyen Edis, üzerinde çalıştığı albümü de seçimlerden sonra çıkaracağını açıkladı: “Mutluluk veren bir albüm benimki. Bu gündem yoğunluğunda çıkarmak istemiyorum.”