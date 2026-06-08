Edis: Ne tarzım taklit ne de müziğim

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Pop müziğin son dönemdeki yıldız isimlerinden Edis, Fizy Podcast’te hakkında merak edilenleri anlattı. Edis, prodüktör Ozan Çolakoğlu’nun kendisi hakkındaki “Yıllar içinde çıkan isimlerin hepsi Tarkan’a, Kenan Doğulu’ya benzetildi. Edis ise kendi tarzını yarattığı için starlaştı” yorumuna yanıt verdi: “Ozan Abi dediyse doğrudur. Evet, galiba beni ben yapan bir şeyler var. ‘Şunları yaptığım için farklıyım’ diyebileceğim bir yerde değilim ama yaptığım işi kimseden kopyalamadığım belli bence. Esinlendiğim çok insan vardır ama müziğim herhangi bir yabancı insanın müziğinden esinlenme değil. Tarzım da öyle değil. Olmayacak da. Çünkü otantisitenin en önemli şey olduğuna inanıyorum. Bende fazla fazla imrenme yok kimseye karşı.”

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DAHA YOLUN BAŞINDAYIM

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Edis, “Türkiye’de son yıllarda çıkmış erkek star benim diyebiliyor musun?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Hatırı sayılır bir yere sahip olduğuma eminim ama senin dediğini kendime söyleyemem. Ben emeğimin karşılığını almanın keyfini çıkarıyorum. Aslında konu bu. Sıkılmadan devam ediyorum hâlâ. Star hikâyesini seviyorum ama star denilen şeyin ne olduğunu anlamak için biraz uzun zaman geçirmek lazım orada. Ben daha yolun başında sayılırım.”

VARLIKLI BİR AİLEDEN GELMEDİM

Edis, kendisiyle ilgili önyargılara da değindi: “Çok varlıklı bir aileden geldiğim zannediliyor. Benim ailem varlıklı değil. Çalışan bir anne-baba. Limitlerimiz oldu hep. Annem otelci olması sebebiyle bazı menajerleri tanıyordu ama ben annemden hiç yardım istemedim. Sadece bir kere beni biriyle tanıştırdı, o da demolarımı beğenmedi. Ondan sonra hikâye bana kaldı. O kişinin kim olduğunu da söyleyeyim; Behzat Gerçeker. Çok kıymetli bir müzisyen ve beğenmemesini anlıyorum. O kadar detoneli, karmaşık bir demoya ben de dönmezdim.”