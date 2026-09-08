Edis: Globalde hislerimle ilerliyorum

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Son dönemde müziğini uluslararası platforma taşımak adına global projelerde yer alan Edis, “Global projelerimde daha çok hislerimle ilerliyorum. Çok istediğim festivallerde çıktım. Çok şanslıyım. Tabii tüm bunlar sevenlerim sayesinde” diye konuştu.