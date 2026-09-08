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Edis: Globalde hislerimle ilerliyorum

Güncelleme Tarihi:

#Edis#Pop Müzik#Konser
Edis: Globalde hislerimle ilerliyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 08:21

Edis önceki gün Alaçatı’da görüntülendi. Konserlerinin gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren ünlü popçu, “Bu sene çok güzel geçti” dedi.

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Son dönemde müziğini uluslararası platforma taşımak adına global projelerde yer alan Edis, “Global projelerimde daha çok hislerimle ilerliyorum. Çok istediğim festivallerde çıktım. Çok şanslıyım. Tabii tüm bunlar sevenlerim sayesinde” diye konuştu.

Edis: Globalde hislerimle ilerliyorum

 

 

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#Edis#Pop Müzik#Konser

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