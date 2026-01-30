Edis 1 milyarı geçti

Haberin Devamı

Büyük başarı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Edis, dijital platformlarda dikkat çeken büyük bir başarıya imza attı. Sanatçının dijital müzik platformu Spotify’daki tüm şarkılarının toplam dinlenme sayısı 1 milyarı geçti.

Bu rakamla Edis, Türkiye’de dijital müzik alanında en çok dinlenen sanatçılar arasında yerini güçlendirdi.

Yeni şarkılar geliyor

Başarının arkasında, Edis’in geçtiğimiz ağustos ayında yayınladığı “Bachi-Bouzouk” albümü de önemli rol oynadı. Albümde yer alan şarkılar, kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşarak sanatçının dijital platformlardaki görünürlüğünü artırdı.

Edis, yakaladığı bu ivmenin ardından üretimlerine ara vermeden devam ediyor. Sanatçının, bu yıl yayınlamayı planladığı yeni projeler için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.