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Edip Akbayram'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

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#Edip Akbayram#Gülten Akbayram#İç Kanama
Edip Akbayramın sağlık durumu iyiye gidiyor
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 08:01

GEÇİRDİĞİ iç kanama sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan müzik dünyasının usta ismi Edip Akbayram, cuma yapılan ilk ameliyatın ardından önceki gün bir operasyon daha geçirdi.

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Haydarpaşa Numune Egitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edilen sanatçıyı dün İstanbul Valisi Davut Gül ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Gül’ün sanatçı Edip Akbayram’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

Edip Akbayramın sağlık durumu iyiye gidiyor

İstanbul Valisi Davut Gül hastanede sanatçının eşi Gülten Akbayram ve oğlu Ozan Akbayram’dan bllgi aldı.

Açıklamada, “Sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, acil şifalar dileyerek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti” ifadeleri kullanıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da sanatçının eşi Gülten Akbayram sohbet ederek Edip Akbayram’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Gülten Akbayram eşini soran gazetecilere “İyiye gidiyor” dedi.

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Edip Akbayramın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Gülten Akbayram’la sohbet etti.

 

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#Edip Akbayram#Gülten Akbayram#İç Kanama

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