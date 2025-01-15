Edip Akbayram'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

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Haydarpaşa Numune Egitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edilen sanatçıyı dün İstanbul Valisi Davut Gül ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Gül’ün sanatçı Edip Akbayram’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, acil şifalar dileyerek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti” ifadeleri kullanıldı.



Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da sanatçının eşi Gülten Akbayram sohbet ederek Edip Akbayram’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Gülten Akbayram eşini soran gazetecilere “İyiye gidiyor” dedi.

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