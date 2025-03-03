Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram'ın büyük acısı: Buraya kadarmış öbür yarım, buraya kadar

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Edip Akbayram, yaklaşık iki ay önce zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Usta sanatçı (75) çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır.” Edip Akbayram, 10 ve 13 Ocak tarihlerinde ise iki kez ameliyat olmuştu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Acı haberi alan sanatçının eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram hastaneye geldi.

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Sanatçı Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Teşvikiye Camii’ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

Usta sanatçının kızı Türkü Akbayram, babasının ölümünün ardından Instagram hesabından ailesinin adına ortak bir paylaşım yaptı.

Akbayram şu mesajı yayınladı:

'Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem; Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Dostlarının, sanat dünyasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Ayten, kızı Türkü, oğlu Ozan Akbayram, torunu Lavin. 2 Mart 2025...'

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi; 'Buraya kadarmış öbür yarım buraya kadar'

Paylaşıma sanatçının sevenlerinden taziye mesajları yağdı.

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YÜREĞİMİZİ YAKTIN

* Ata Demirer: “Allah rahmet eylesin. Büyük bir sanatçı, yeri dolmaz bir kayıp. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır dilerim.”

* Aysun Kocatepe: “Edip abimi kaybettim. Kaybettik. Ülkece başımız sağ olsun. Ailesine sabır diliyorum. Çok üzgünüm.”

* Fırat Tanış: “Çok üzgünüm. Eşsiz sesi, yorumu, yüreği, kalbiyle bir Edip Akbayram geçti bu dünyadan. Komşumuz, abimiz Edip Abi. Başta ailesine ve tüm sevenlerine sonsuz sabır diliyorum. Güle güle Edip Abi.”

* Melek Baykal: “Nurlarda uyu güzel adam. Seni çok özleyeceğiz ve unutmayacağız.”

* Fazıl Say: “Tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Işıklarda uyusun sevgili Edip Akbayram.”

* Ajda Pekkan: “Nurlar içinde yat. Mekânın cennet olsun.”

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* Nilüfer: “Edipciğim olmadı. Çok üzgünüm.”

* Sabahat Akkiraz: “Bir dost kaybetmek ne acı. Ah Edip Abi ah. Yüreğimizi yaktın. Işıklarda uyu. Çok üzgünüm çok.”

* Ferhat Göçer: “Edip Akbayram’ı kaybettik. Melek kalpli bir üstadı kaybettik. Çok üzgünüm.”