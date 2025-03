Dostları Cemal Reşit Rey'e akın etti... Türkü Akbayram'dan babası Edip Akbayram'a duygusal veda: Hoşça kal babacığım

Haberin Devamı

Akbayram için ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi.

Törenin ardından Teşvikiye Camii’ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Zülfü Livaneli ve Türkü Akbayram sahneye çıkaran ünlü sanatçıyı anlattı.

TÜRKÜ AKBAYRAM'DAN DUYGUSAL VEDA: HOŞÇAKAL BABACIĞIM

Sahneye minik kızı ile çıkan Türkü Akbayram, babasına duygusal bir konuşma ile veda etti:

"Çoğunuzun Edip abisi benim babam. Canıma can katan yoluma inanılmaz bir ışık tutan… Ne söylesem bu coğrafyaya ülkeye kattığından daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem zarafetini yüreğini anlatmaya yetmeyecek. İlkeleri, dimdik duruşu sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ve asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba... Önce kendim için sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım."

DOSTLARINDAN VEDA

Anadolu’nun sesi, müziğin büyük ustası, sanat dünyasının ‘Edip Abi’si Edip Akbayram’ın vefatı Türkiye’yi yasa boğdu. Sosyal medyada veda mesajları peş peşe paylaşıldı.

* Türkan Şoray: Besteleriyle ve çok sevilen şarkılarıyla hiç unutulmayacak.



* Hülya Koçyiğit: Eşsiz sesi ve unutulmaz yorumlarıyla kalplerimizde yer edindi.



* Erol Evgin: 52 yıllık arkadaşım ve dostumdu. Çok büyük bir ses ve kocaman bir yürekti. Çok çok üzgünüm.

* Zülfü Livaneli: Sevgili kardeşim, büyük sanatçı Edip Akbayram veda etti. Çok üzgünüm.* İbrahim Tatlıses: Mekânın cennet olsun büyük usta.* Garo Mafyan: Kalbimizdeki yerin hep başka olacak.* Cahit Berkay: Işıklar içinde uyu canım kardeşim.* Nükhet Duru: Ciğerimiz yandı.* Tarkan: Yüreğinden kopup gelen o güzel sesi, içten ve mütevazı kişiliği ile hep hatırlanacak ve gönüllerde yaşamaya devam edecek.* Yavuz Bingöl: Bu büyük sanatçıyla tanışma, komşuluk, arkadaşlık yapma şerefine ulaştım. Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik.* Mahsun Kırmızıgül: O, erdemin, adamlığın, mütevazılığın, halkına duyduğu sonsuz sevginin simgesiydi.* Gökhan Kırdar: Yokluğunda soldu gönlüm. Ruhun şad olsun. Aşkla.* Sıla: Kıymetli abim, büyük usta. Çok özleyeceğiz.* Belkıs Akkale: Can kardeşim mekânın cennet olsun, senin için ne yazılsa az.* Ahmet Selçuk İlkan: Bir efsane daha sonsuzluğa göçtü. Acımız çok derin.* Suavi: Uğurlar olsun karakteri sağlam, başı dik, yüreği temiz yol arkadaşım.* Melike Demirağ: Gençlik arkadaşım, onurlu yoldaşım hoşçakal dedi hepimize.

* Mustafa Sandal: Hepimizin Edip Abi’si, seni gülen yüzünle hatırlayacak, güzel günler görmeyi hayal etmeye devam edeceğiz.* Ahmet Ümit: Güle güle bu ülkenin en güzel abisi...* Ayşegül Aldinç: İlkeli, ödünsüz, yeri dolmayacak büyük usta. Yerin çok ayrıydı. Çok da iyi bilirdik.* Levent Yüksel: Nur içinde yat Edip Abi, yanık sesini ve seni çok özleyeceğiz.* Deniz Seki: Çok yufka yürekli, çok iyi bir adamdı.* Volkan Konak: İyi kalpli, dost yürekli abim. Her zaman hafızamda yaşayacaksın, lekesiz ve tertemiz.

* Nebil Özgentürk: Ülkemizin onur-gurur zirvelerindendi. Erken ölüm, çok erken.* Sunay Akın: Büyük bir sanatçıyı kaybettik. Güle güle Edip Abim, sensizlik zor.* Şehrazat: Ah be Edip sen de bıraktın gittin bizi. Türkiye’mizin başı sağ olsun.* Yonca Lodi: Bir çınarı kaybettik. İlkesinden, sanatından, dik duruşundan taviz vermemiş, derya deniz sesin sahibini.* Tolga Sağ: Türkiye’nin aydınlık yüzü; kibirden uzak, halkın içinden kopmadan sürdürdüğü müzik hayatıyla örnek sanatçıduruşunun en önemli temsilcilerindendi.* Burhan Şeşen: Onurlu duruşun yolumuzu aydınlatacak.* Genco Arı: Canımıza can katan dosta selam olsun. Devrin daim olsun Edip Abim.* Onur Akın: Onurlu duruşun, sıcacık gülüşün, efsane sesin ve eğilmez başınla hep yaşayacaksın yüreklerde.* Selami Şahin: Müziğimizin bu büyük çınarı, sesi ve yüreğiyle hepimize dokundu.* Şebnem Ferah: Sesiniz ve sesinizle birlikte hissettirdiğiniz her şey hep hafızamda olacak Edip Abi.