Edebiyatta ifşa dalgası

KÜLTÜR sanat sektöründe fotoğrafçılarla başlayan ve oyuncularla devam eden taciz ifşalarında listeye edebiyat dünyası da dahil oldu. Bir kadın, 3 yıl önce yazar-komedyen Kaan Sezyum’un evine gittiğini ve orada tacize uğradığını öne sürdü: “Beni koltuğa itip üzerime atladı. Öpmeye yaklaşırken ittim. ‘Niye geldin o zaman’ gibi şeyler dedi.”



‘SORUMLULUK BANA AİT’



Hakkındaki iddiayı kabul eden Kaan Sezyum, üzgün olduğunu belirterek sosyal medya üzerinden bir özür açıklaması yayınladı:

“Pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında, davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım. (4 - 4.5 yıl oluyor.) Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım. Bu olayda, ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir.”

BirGün gazetesi, taciz ifşası sonrası Sezyum’la yollarını ayırdığını duyurdu.



Eleştirmen ve çevirmen Ahmet Ergenç hakkında ise birçok kadın tarafından taciz ve tecavüz girişimi iddiaları ortaya atıldı.

Ergenç’in geçmişte ders verdiği üniversitedeki öğrencilerine de tacizde bulunduğu, işine bu yüzden son verildiği öne sürüldü.



‘MESAJLARI DURUYOR’



Çevirmen Banu Karakaş da Ergenç hakkında bir paylaşım yaptı:



“Geçen yıl Türkiye seyahatimde katıldığım programın resepsiyonuna gelip sarhoş olmuş, beni evine davet edip durmuştu. İlerleyen günlerde de çok ısrarcı oldu, mesajları duruyor. Gitmedim, yüz vermedim ve başıma bir şey gelmedi. Fakat 20’lerini süren bir kadın olsaydım gidebilirdim.”

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği’nin (AICA) Türkiye şubesi, Ergenç’in derneğin etik komisyonuna sevk edildiğini açıkladı. Öte yandan 178 edebiyatçı, sanat dünyasındaki taciz ve güç istismarı iddialarına karşı ortak bildiri yayımladı:

“Taciz faillerini unutmayacağız, unutturmayacağız.”