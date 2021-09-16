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Eda Taşpınar kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?

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Eda Taşpınar kimdir, kaç yaşında, boyu kaç

Her zaman bronzluğu ve fit vücuduyla bilinen Eda Taşpınar sosyal medyayı aktif olarak kullanmasıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyadan paylaştığı cüretkâr pozlarla gündeme gelen Eda Taşpınar kimdir, kaç yaşında, boyu kaç merak ediliyor. İşte eski manken Eda Taşpınar hakkındaki bilgiler…

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Güzelliği, bronzluğu ve fit vücuduyla kendisinden söz ettiren Eda Taşpınar, bu kez de Yunan adalarında yaptığı tatilden paylaştığı fotoğraflarla olay oldu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Eda Taşpınar bu görüntülerin ardından hayatı da merak konusu olan Eda Taşpınar kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? İşte Eda Taşpınar’ın biyografisi…

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eda Taşpınar'ın boyunun uzunluğu 1.74'dür.Çocukluğu Moda Deniz Kulübü’nde geçti. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleştiler. Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye geldi ve Robert Kolej’de eğitimine devam etti, son senesinde ayrıldı. London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra’da Central School of St.Martins’de de moda eğitimi aldı. Okul bitince bir sene daha kalıp İstanbul’a döndü.

Eda Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün Başkanıdır. Eda Taşpınar’ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontunç’dur. Adnan Taşpınar amcasıdır.

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Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontunç, Eda Taşpınar’ın dedesidir.

Londra’da Central School of St.Martins’de okurken Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Maxmara gibi dünyaca ünlü birçok markada çalıştı. Moda haftalarında backstagelerde çalıştı, tanınmış moda editörlerine asistanlık yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra ayakkabı ve çanta tasarlamaya başladı.

Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkanı’nı kurdu ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, at kuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürdü.

Eda Taşpınar, televizyon kariyerine CNN Türk'te yayınlanan Trendikon programı ile başlamıştır. Eda Taşpınar aynı zamanda Acun Ilıcalının düzenlemiş olduğu Yok Böyle dans adlı dans programına da katılmıştır.

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