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Eda Ece'nin gözyaşları

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#Eda Ece#Anıtkabir#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 13:04

Eda Ece, depremzedeleri ziyaret etmek için Ankara'ya gitti. Anıtkabir'i ziyaret eden oyuncu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için kaleme aldığı özel defterine yazdıklarını okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

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Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım. Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Ata'm bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum. Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm. Bu güzel ülke için sana minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam... Her şey tekrar iyi olacak. El birliğiyle" dedi.

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#Eda Ece#Anıtkabir#Ankara

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