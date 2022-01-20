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Eda Ece ikinci kez koronavirüse yakalandı!

#Eda Ece#Eda Ece Maske Kimsin Sen#Yasak Elma
Eda Ece ikinci kez koronavirüse yakalandı

Yasak Elma dizisinin 'Yıldız'ı Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı. İki aşısını yaptırdığı için hafif atlattığını dile getiren oyuncu, sevenlerine dikkatli olması konusunda da uyarıda bulundu.

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Yasak Elma dizisinde başrol oynayan ve aynı zamanda Maske Kimsin Sen yarışmasında jürilik yapan başarılı oyuncu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

"TAVSİYELERE UYUN, KENDİNİZE İYİ BAKIN"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, "2. kez kovid oldum, Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce kovid geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, İlk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, Önce sağlık" dedi.

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EKRANLARDA OLACAK MI?

İki projede yer alan Eda Ece yedi gün boyunca karantinada olacak. Dizi ve program çekimlerini daha önce yaptığını belirten ünlü oyuncu, 'Hemen endişeler başlamış açıklayayım. Yasak Elma yeni bölümü zaten oynamıştım, sorun yok! Maske Kimsin Sen'de yeni bölümde varım, sonrasına bakacağız durumuma göre... Önce sağlık! Öptüm dicektim ki size de geçmesin geri aldım.' mesajını paylaştı.

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