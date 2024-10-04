Eda Alanson kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Eda Alanson kariyeri ve biyografisi

Haberin Devamı

Eda Alanson, MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un kızı olarak bilinir. Gazetecilik ve metin yazarlığı yaparak kariyerini şekillendiren Alanson, aynı zamanda 2009 yılında babasıyla birlikte “Kirpi” filminde rol almıştır. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Eda Alanson, 50 yaşında hayata veda etti. Peki, Eda Alanson kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

EDA ALANSON KİMDİR?

Eda Alanson, ünlü müzisyen Mazhar Alanson ve Hale Alanson'un ilk çocuğudur. Gazetecilik ve metin yazarlığı gibi alanlarda çalışmış olan Eda Alanson, sanat dünyasıyla iç içe bir yaşam sürmüştür. 50 yaşında ani bir hastalık nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir​

EDA ALANSON'UN KARİYERİ

Eda Alanson, kariyerinde gazetecilik ve metin yazarlığı yaparak yer almıştır. Sanatla iç içe geçen yaşamında, özellikle sinema alanında da kısa bir deneyim yaşamıştır. 2009 yılında babası Mazhar Alanson ile birlikte "Kirpi" filminde rol almış ve bu projede hem oyunculuk hem de yazarlık yapmıştır​

Haberin Devamı

Eda Alanson'un ani vefatı, ailesi ve sanat camiasında derin bir üzüntü yaratmıştır.