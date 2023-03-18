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Ecem Koyunlu'yu sosyal medyadan taciz eden Ramazan D.'nin 2 yıl hapsi istendi

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#Ecem Koyunlu#Oyuncu#Taaciz
Ecem Koyunluyu sosyal medyadan taciz eden Ramazan D.nin 2 yıl hapsi istendi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 10:26

Ecem Koyunlu, sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesaj ve video gönderdiği iddiasıyla Ramazan D.’den şikayetçi oldu. Ramazan D., hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Oyuncu ve şarkıcı Ecem Koyunlu, sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesaj ve video gönderdiği iddiasıyla Ramazan D.’den şikayetçi oldu.

Koyunlu’nun avukatları şikayet dilekçesinde, “Şüpheliyi tanımayan müvekkil, mesajlarına cevap dahi vermemiştir. Ramazan D. cinsel taciz içerikli eylemlerine devam etmekte, söz konusu durum artık müvekkil için dayanılmaz bir hal almaktadır. Şüphelinin cezalandırılmasını istiyoruz” dediler.

Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Ramazan D., suçlamaları reddetti: “Taciz amacım yoktur. Şikayetçinin kim olduğunu da bilmiyorum.”

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Ramazan D. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı. 

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#Ecem Koyunlu #Oyuncu#Taaciz

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