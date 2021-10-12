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Ece Vahapoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Ece Vahapoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında

Ece Vahapoğlu kariyeri ve biyografisi ile araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Son günlerde ekran başındaki izleyicilerin yakından takip ettiği Ece Vahapoğlu, bir dönem köşe yazarlığı da yapmıştır. Peki, Ece Vahapoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Ece Vahapoğlu 1978’de İstanbul’da dünyaya geldi. İşletme okuduğu The American University of Rome’u 2000 yılında birincilikle bitirdi. Fransa IEHEI’de AB ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı. 2001 yılında JC Derneği tarafından “Türkiye’nin En Başarılı Genci” seçildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı’na katıldı.

Çok satanlar listelerinde yer alan yedi kişisel gelişim kitabı, bir romanı, Sağlıklı Yaşam ve Spor üzerine dört kitabı var. İlk kitabı 23 yaşındayken yayınlandı. Milliyet, Sabah, Akşam, Takvim gazetelerinde köşe yazarlığı ve röportajlar yaptı. Ulusal ve uluslararası pek çok etkinlikte Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca moderatörlük ve sunuculuk yapıyor. Kendi web sitesinin yanı sıra CEO Life Dergisi’nde yazıyor.

Spor, eğitim ve sağlık alanında sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Göbekli Tepe tanıtım projesinin koordinatörlüğünü yürüttü. Sağlıklı yaşam, spor ve beslenme seminerleri veriyor. Fitness, pilates, yoga ve koşu ile ilgili spor etkinliklerinde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Herkes İçin Spor Federasyonu’ndan sertifikalı Wellness ve Yoga Eğitmenliği’nin yanı sıra Hamile ve Çocuk Yogası Eğitmenliği uzmanlık alanları arasında yer alıyor.

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