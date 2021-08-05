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Hayat
Haber Giriş: 05.08.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Ece Üner kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni programı Ece Üner ile Susma dikkat çekiyor

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Ece Üner kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni programı Ece Üner ile Susma dikkat çekiyor

Ece Üner, Kanal D ekranlarında 9 Ağustos tarihinde başlayan Ece Üner ile Susma programı ile dikkat çekiyor. Kariyerine haber sunuculuğu ile başlayan Ece Üner, uzun süre akşam haberlerinin sunuculuğunu üstlenmişti. Peki, Ece Üner kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o detaylar

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner kimdir sorusu birçok izleyici tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Anlatımı ve sunuculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Ece Üner kimdir? Kaç yaşındadır?

ECE ÜNER KİMDİR?

Özge Ece Üner, 1981, İstanbul doğumlu, Türk sunucu ve habercidir. Uzun bir süre CNN Türk'te çalıştıktan sonra Habertürk'e geçmiştir. Ece Üner şimdiler de ise tekrardan Show TV Ana Haber sunuculuğu yapmaktadır.

Hayatı

Üner, 1981'de doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Kariyeri

Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da, CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu. Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den beri Enine Boyuna'yı sunmaya başladı. 6 Ocak 2014'ten itibaren Ece Üner Show TV Ana Haber'i sunmuştur. 5 Haziran'dan itibarıyla Show TV Ana Haber'i Veda Etti ve yerine Jülide Ateş geçti. Ece Üner şimdi 2018 yılı itibariyle tekrardan Show TV Ana Haber sunuculuğuna başladı ve 2021 yılında Kanal D'ye transfer olarak Ece Üner ile Susma programının sunuculuğunu üstlendi. 

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